«А где-то плитку в два слоя кладут!» Ямы, грязь и вода в подъезде на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о «шедеврах» строителей, странностях благоустройства и ляпах проектировщиков. Вот что нам прислали на « Доску позора » в этот раз.

Возможно, это совпадение, но после публикации допотопного туалета на ТЭЦ-4 там начался ремонт.







Минск, улица Бельского, 43, 1-й подъезд. Пандус и раньше был не очень удобно расположен, но если приловчиться, коляску можно было закатить. Но на прошлой неделе ЖЭС-48 решил благоустроить вход в подъезд: сделал перила. Теперь пандус недоступен.



Фото предоставлено читателем

Минск, проезд Голодеда, 3. Жильцы дома из третьего подъезда жалуются на обслуживающую организацию и администрацию Заводского района. Дело в том, что крыша у них протекает, вода льется в подъезд, а после обращений получают ответы, что неполадки устранены. «А вот как живет наш подъезд после устранения неполадок, видео прилагается!» — пишут нам жильцы. И в самом деле, если судить по видео, крыша продолжает протекать.

Борисов, улица Гагарина. Люди пишут, что уже третий год длится строительство подземного перехода. Надо ждать, рано или поздно откроют.



Фото предоставлено читателем

Заславль, улица Студенецкая, 4. Воспользоваться этой лестницей в торце дома могут только пешеходы, хотя на ней есть пандус и теоретически можно подняться-спуститься и с коляской. Однако, как пишет автор фото, спуск с «колесным транспортом» опасен для жизни: «Даже невооруженным глазом видно, что там очень крутой спуск, и еще очень маленькая ширина и сбоку сразу стена, в общем, не для людей точно».





Электромонтаж любой сложности. Фото из России.



Фото со страницы в facebook

Минск, Киевский сквер. Нам пишут, что дорожка возле школы № 35 в таком состоянии уже больше 30 лет, после дождя она превращается в грязное месиво, в темное время суток там работает один фонарь.









Минск. Так выглядят пешеходные дорожки в Шабанах в районе 210-й школы, которую ремонтируют уже четвертый год. Примерно столько же времени администрация района занимается отписками по поводу ремонта пешеходных путей, по которым жители района передвигаются в поликлинику, на остановку общественного транспорта, в магазины, а дети вынужденно идут в соседние школы. Остроты ощущений добавляется в темное время суток: эта «прифронтовая» дорога не имеет еще и освещения!



Фото предоставлено читателем





Минск, Воронянского, 52. Раньше эта дорожка была с асфальтом. Теперь от него остались лишь небольшие островки среди грязи.





А где-то хватает денег на двухслойную плитку!



Фото со страницы в facebook

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road .