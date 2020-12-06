Какая температура у ребенка в норме и когда начать ее сбивать, если она поднялась

Источник материала: Tut.by

У ребенка поднялась температура, но ни кашля, ни каких-то других симптомов простуды нет? Вариантов, что случилось, в такой ситуации много. Врач-педиатр Оксана Довнар-Запольская рассказывает, как отличить «хорошую» температуру от «плохой», в какой момент и как стоит начать ее сбивать и когда стоит немедленно вызвать скорую.



Оксана Довнар-Запольская Врач-педиатр высшей категории медицинского центра «Нордин», кандидат медицинских наук, доцент

Нормальная температура ребенка и как ее измерить

В норме температура тела у ребенка, как правило, не 36,6 и даже не 37,0 градусов — обоснован такой вывод данными современных научных исследований.

— Согласно интегрированному ведению болезней детского возраста ВОЗ, лихорадкой (временной перестройкой системы терморегуляции в качестве защитной реакции. — Прим. TUT.BY) называется все, что выше 37,5 градуса. При этом замер должен производиться в подмышечной впадине, — подчеркивает врач. — Педиатры не расценивают как лихорадку температуру ниже 37,5. Это касается детей всех возрастов, в том числе и подростков.

Но есть нюансы. Иногда у подростков (15 лет и старше) за повышенную температуру можно считать и 37,4 — в случаях, если это колебание произошло в пределах одного градуса. То есть обычно у ребенка всегда температура 36,6, а теперь градусник показывает 37,4.



Иллюстративный снимок. Фото: Matteo Fusco, unsplash.com

— С маленькими детьми, тем более до месяца, ситуация тоже особая. Малышам до трех месяцев температура измеряется только в прямой кишке — это делается во всем мире, потому что только этот метод измерения отразит настоящие показатели, — объясняет педиатр. — Для малышей до трех месяцев нормальной температурой в прямой кишке является все в пределах до 38 градусов.

Такой метод измерения связан с тем, что у маленьких детей очень большая площадь тела относительно его массы и небольшое количество запаса энергии, чтобы поддерживать постоянную температуру на одном уровне. И поэтому малыши очень быстро перегреваются и переохлаждаются.

Отдельно стоит сказать о детях, которые принимают определенные лекарственные препараты: температура в норме у них может отличаться. При приеме некоторых гормонов щитовидной железы или противосудорожных препаратов, температура будет выше — норма может быть и 37,5. О приеме подобных лекарственных средств нужно обязательно предупредить врача-педиатра.

Как отличить лихорадку от перегрева и почему она бывает «хорошая» и «плохая»

Лихорадка — защитная реакция организма на внешние факторы, и ими могут быть как инфекционные процессы, так и неинфекционные. И нужно отличать лихорадку от гипертермии, то есть перегревания.

— При перегревании иммунные реакции не включаются: просто организм, забирая тепло из окружающей среды, не может отдать его обратно. Пример — тепловой или солнечный удар. При гипертермии, в отличие от лихорадки, ребенок не потеет, хотя горячий и красный. Часто гипертермия возникает у деток до полугода, рожденных в зимний период. Родители, забрав малыша из роддома, начинают его активно укутывать и использовать обогреватели, — говорит педиатр. — В случае гипертермии метод лечения — охлаждение тела.



Иллюстративный снимок. Фото: Kelly Sikkema, unsplash.com

Если все же вы установили, что это лихорадка, но никаких других симптомов пока нет, это может говорить о начале заболевания:

— Повышение температуры проходит в три стадии. На первом этапе усиливаются обменные процессы, но руки и ноги ребенка остаются прохладными, чтобы тело нагрелось изнутри и заработала иммунная система. В это время детки становятся неактивными, сонливыми, бледными, их голова может показаться родителям горячей, но градусник под мышкой покажет еще 37,4.

Вторая фаза — выравнивание теплопродукции и теплоотдачи. В этот момент руки и ноги тоже становятся горячими. Такое повышение температуры благоприятно, оно называется «розовая лихорадка». Это хорошо тем, что ребенок может отдавать производимое тепло, и перенапряжения сердечной и дыхательной систем не будет, не будет и судорожного синдрома.

Педиатр отмечает, что у некоторых детей не расширяются сосуды (руки и ноги остаются прохладными при температуре), следовательно тепло они отдавать не могут, выглядят бледно. Такое течение называется «белой лихорадкой», и она менее полезна, чем «розовая»: слишком сильно разогревается сердце, легкие, мозг. Это ведет к перенапряжению работы органов. Температуру в таком случае стоит снижать уже с 38,5 градуса.

В благоприятном случае иммунная система работает корректно до температуры 39, измеренной наружно. До этой отметки организм прекрасно, по словам врача, борется с заболеванием, будь оно вирусное, бактериальное или любое другое.

Вот если температура выше 39, то в любом случае возникает перенапряжение сердца, дыхательной системы, метаболических процессов — это уже большой стресс для организма. Такую температуру нужно снижать.

— Третья фаза лихорадки — когда температура начинает снижаться, руки и ноги все еще горячие, но ребенок уже потеет, становится красным, более активным, просит поесть и поиграть, — описывает педиатр. — Также важный момент: если градусник показывает 39, но ребенок активен, пьет, играет, его руки и ноги горячие и у него нет хронических заболеваний, то температуру можно не сбивать даже до 40 градусов, абсолютно без ущерба для организма.

Как правильно болеть с температурой

Первое, что показано для ребенка с лихорадкой — комфорт. В это понятие включается постельный режим, родитель рядом, любимые игрушки, еда. Второй важный момент — поддержание питьевого режима. Для детей до подросткового возраста и до 40 килограмм массы тела — это 60−80 мл воды на килограмм в сутки.



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— Малыш может пить все, что угодно. За границей даже разрешают сладкие газированные напитки на тот период, когда ребенок ничего, кроме этого пить не хочет. Сутки такого питья вреда не принесут, а вот польза будет значительная, — говорит врач. — Для детей на грудном вскармливании лучше использовать грудное молоко. Оно подстраивается под ребенка и в нем будет оптимальное количество белков, жиров, углеводов и в том числе жидкости. Детям от полугода можно давать дополнительно кипяченую воду.

Проверить, достаточно ли пьет малыш, просто: если подгузник наполняется каждые два часа — значит, все хорошо.

Если ребенок постарше отказывается от еды при высокой температуре, желательно давать ему сладкое питье с глюкозой — какие-то компоты, сладкие морсы, молоко. Если нет аллергии на мед, можно выпить молоко с чайной ложкой меда на чашку.

— Но мед запрещено давать детям младше двух лет, — напоминает врач. — Он может вызвать аллергию или стать источником ботулизма.

Медикаментозное снижение температуры — это только третий пункт, который показан при лихорадке. Если у ребенка «розовая лихорадка» до 39 градусов, то можно остановиться на первых двух пунктах.

— При медикаментозном снижении температуры стоит использовать ацетаминофен — вещество, известное нам как парацетамол. Он наиболее безопасный, и его можно принимать, когда ребенок меньше мочится, так как парацетамол не влияет на функцию почек. Дозировка выбирается в соответствии с аннотацией к препарату, — комментирует педиатр. — Парацетамол можно применять каждые 6 часов, не чаще 4 раз в сутки.



Иллюстративный снимок. Фото: huffingtonpost.com

Если после приема парацетамола и обильного питья в течение часа температура не снижается, то вторым этапом можно дать ибупрофен. Но только тем детям, которые достаточно пьют — это вещество на функцию почек уже влияет.

— В зависимости от возраста все препараты применяются или в свечах, или в сиропе. До года желательно выбирать для ребенка свечи: они быстрее всасываются и в них отсутствуют сладкие компоненты, которые могут вызывать аллергию, — говорит врач. — Детям старше пяти лет уже можно давать и таблетированные лекарства.

Если речь идет о «белой лихорадке», то ребенка ни в коем случае нельзя раскрывать и применять холодные обертывания — тогда сосуды сузятся еще больше. Нужно наоборот ребенка укутать, дать теплое сладкое питье и ждать действия жаропонижающего препарата.

«Красные флажки»: состояния, когда нужно срочно вызывать скорую

Если температура ребенка повысилась, но родители не видят очага проблемы, то необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается детей до трех месяцев: у них может быть инфекция, которая внешне никак не проявляется, но может быть очень серьезной для их возраста. Это касается, например, инфекции мочевой системы: ребенок ходит в подгузник, и взрослые не замечают, часто это происходит или нет.

Также во всем мире используется система «красных флажков» — это сигналы тревоги, при которых необходимо не ждать педиатра из поликлиники, а немедленно вызывать скорую помощь. К «флажкам» относятся следующие состояния детей всех возрастов:

немотивированный плач на фоне лихорадки, когда мама пытается успокоить ребенка, тот не успокаивается и даже начинает плакать больше, не останавливаясь;

неукротимая рвота, которую может спровоцировать даже чайная ложка воды, и так происходит 2−4 раза подряд;

нарушение сознания на фоне лихорадки (ребенок не отвечает на вопросы родителей, очень вялый, появляется сонливость, ранее никогда ему не свойственная);

судороги;

появление сыпи, которая может выглядеть как красные пятна, комариные укусы или другие кожные проявления (это может быть признаком менингококковой инфекции);

одышка: ребенок дышит очень часто, как никогда раньше, при этом могут быть слышны хрипы;

отсутствие мочеиспускания длительное время (3−6 часов) на фоне лихорадки;

частый и жидкий стул, при котором теряется большое количество воды.