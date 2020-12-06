БАТЭ в Кубке Беларуси вновь выиграл у «Динамо-Брест»

Состоялся последний матч стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу сезона 2020/2021.





БАТЭ на своем поле взял верх над брестским «Динамо» — 4:2.





Напомним, именно эти команды оспаривали трофей предыдущем розыгрыше. Виктория 24 мая также была на стороне борисовчан.

Таким образом, в 1/4 финала (жеребьевка пройдет позже) сыграют: «Арсенал», БАТЭ, «Витебск», «Ислочь», «Минск», «Неман», «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер».