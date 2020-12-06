Источник материала: Хартия'97

Гуайдо призвал к бойкоту выборов в парламент Венесуэлы 6.12.2020, 8:03

Хуан Гуайдо в Каракасе, 11 февраля 2020 года

Фото: NurPhoto

Лидер венесуэльской оппозиции выступает за продление мандата Нацассамблеи.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал бойкотировать назначенные на воскресенье, 6 декабря, выборы в Национальную ассамблею (НА) - однопалатный парламент страны. По его мнению, итоги голосования могут быть сфальсифицированы в пользу сторонников Николаса Мадуро, сообщает dw.com .

Mañana 6D hay un fraude en Venezuela.



Mañana la dictadura no pretende una elección, pretende aniquilar la esperanza de un país.



La respuesta ha sido y será clara: el rechazo. Invitamos a todos mañana a quedarse en casa y ejercer mayoría el próximo 12D en la #ConsultaPopular . pic.twitter.com/hOz8YH92Lu — Juan Guaidó (@jguaido) December 6, 2020

Нацассамблея - последний из ключевых органов в стране, остающихся под контролем сил оппозиции. Между тем Гуайдо уже заявил, что с 7 декабря начнет подготовку к референдуму по вопросу о продлении мандата НА. Нынешний мандат парламента истекает 5 января 2021 года. Хуан Гуайдо уже заявил, что запланировал проведение так называемых народных консультаций 12 декабря. Их оппозиция воспринимает как референдум о доверии главе Венесуэлы.

Полномочия Нацассамблеи передали Конституционному собранию

В августе 2016 года лояльный Мадуро Верховный суд признал все дальнейшие решения Нацассамблеи не имеющими силы. Большая часть полномочий данного органа была передана лояльному власти Конституционному собранию.

В парламентских выборах в Венесуэле должны принять участие более 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил страны. По итогам голосования предполагается избрать 277 членов (на 110 больше, чем в действующем созыве) однопалатного парламента.

Германия, США и еще более 50 стран признают президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .