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Гуайдо призвал к бойкоту выборов в парламент Венесуэлы

06.12.2020 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гуайдо призвал к бойкоту выборов в парламент Венесуэлы

  • 6.12.2020, 8:03
Гуайдо призвал к бойкоту выборов в парламент Венесуэлы
Хуан Гуайдо в Каракасе, 11 февраля 2020 года
Фото: NurPhoto

Лидер венесуэльской оппозиции выступает за продление мандата Нацассамблеи.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал бойкотировать назначенные на воскресенье, 6 декабря, выборы в Национальную ассамблею (НА) - однопалатный парламент страны. По его мнению, итоги голосования могут быть сфальсифицированы в пользу сторонников Николаса Мадуро, сообщает dw.com.

Нацассамблея - последний из ключевых органов в стране, остающихся под контролем сил оппозиции. Между тем Гуайдо уже заявил, что с 7 декабря начнет подготовку к референдуму по вопросу о продлении мандата НА. Нынешний мандат парламента истекает 5 января 2021 года. Хуан Гуайдо уже заявил, что запланировал проведение так называемых народных консультаций 12 декабря. Их оппозиция воспринимает как референдум о доверии главе Венесуэлы.

Полномочия Нацассамблеи передали Конституционному собранию

В августе 2016 года лояльный Мадуро Верховный суд признал все дальнейшие решения Нацассамблеи не имеющими силы. Большая часть полномочий данного органа была передана лояльному власти Конституционному собранию.

В парламентских выборах в Венесуэле должны принять участие более 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил страны. По итогам голосования предполагается избрать 277 членов (на 110 больше, чем в действующем созыве) однопалатного парламента.

Германия, США и еще более 50 стран признают президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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Лидер венесуэльской оппозиции выступает за продление мандата Нацассамблеи.
 
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