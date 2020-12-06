«Дело PandaDoc - лишь часть пазла». Микадо - про задержанного сотрудника и ИТ-бизнес

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы рассказывали , как сооснователь ИТ-компании Микита Микадо обратился к своим подписчикам в Facebook. Поводом послужило то, что одному из задержанных сотрудников компании, Виктору Кувшинову, продлили срок содержания под стражей. Спросили Микиту, как компания поддерживает заключенного, и какие меры предпринимает, чтобы обратить внимание американских властей на эту ситуацию.



Микита Микадо, кадр из фильма Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира». Источник: вДудь / YouTube

Три месяца назад, 2 сентября, четырех сотрудников PandaDoc арестовали на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере (107 тысяч белорусских рублей) из бюджета. 11 сентября всем им было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). Однако, по мнению защиты, невиновность сотрудников PandaDoc подтверждается юридической экспертизой авторитетной компании «Алейников и партнеры» и аудиторским заключением компании «Бейкер Тилли Бел». Дело расследуют в Центральном аппарате Следственного комитета.

В октябре три работника PandaDoc из четырех вернулись домой: главному бухгалтеру компании Юлии Шардыко, HR Владиславу Михолапу и директору минского офиса Дмитрию Рабцевичу была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Спустя 90 дней под стражей остается только менеджер по продукту Виктор Кувшинов — хотя ранее сооснователь компании Микита Микадо предпринимал шаги, которые должны были помочь в его освобождении. В частности, Микита прекратил оказывать помощь уволившимся силовикам. «Решение было сложным. Однако, продолжая помогать одним, я бы навредил другим. А вредить я как не хотел, так и не хочу», — написал он у себя в Facebook (напомним, что инициативу поддержки ушедших со службы силовиков продолжает фонд солидарности BYSOL).

Также некоторое время руководители PandaDoc не давали комментариев СМИ.

— В случае, когда берут заложников, я действую, исходя из имеющейся информации и строя планы на короткие промежутки времени, — поясняет это решение Микита. — В определенный момент, исходя из той информации, что была на руках, стало понятно, что имеет смысл прекратить общение с медиа: выпустили трех людей, и мы поставили нашу медийную активность на паузу. Но потом более полутора месяцев ничего не происходило, Виктора продолжают удерживать в СИЗО, и мы не знаем, как еще можно чего-то добиться.

На вопрос, разговаривал ли Микита с вышедшими из СИЗО сотрудниками, он отвечает коротко — да, разговаривал. Но что могут рассказать содержавшиеся там люди? В Сети достаточно историй от других белорусов, свидетельствующих, что в следственном изоляторе очень суровые условия, и сотрудники PandaDoc этого тоже не избежали.

Последствия «дела PandaDoc» для минского офиса и ИТ-индустрии в целом



Кадр из видео, записанного в поддержку арестованных сотрудников PandaDoc

После «дела PandaDoc» минский офис компании понемногу стал уменьшаться — так, из Минска около 60 человек переехало в Украину. Кто-то выбрал Польшу, кто-то Португалию, но, конечно, часть по-прежнему остается в Беларуси — в силу личных причин.

Вместе с тем PandaDoc приостанавливает найм новых работников в Минске.

— Мы сделали это, потому что в Беларуси существует опасность для самих людей, — комментирует Микита. — Непонятно, что будет дальше: останется ли у нас здесь юрлицо, закроют нас либо нет. Уголовное дело все еще открыто, и мы не знаем, к чему вся эта история приведет. Поэтому нанимать новый людей слишком рискованно.

Виктор по-прежнему под арестом. В данном положении длительных планов строить не приходится. Ты планируешь на очень короткий промежуток времени в зависимости от того, как меняется обстановка.

— Не слишком благоприятные условия для бизнеса.

— Это вообще не про бизнес.

— Как вы сейчас поддерживаете Виктора?

— В Беларуси работает команда юристов (хотя понятно, что «дело PandaDoc» лежит не в правовом поле). Мы постоянно шлем Виктору письма — вся команда переживает за него и не забывает. Стараемся поддерживать его семью… В общем-то, теперь это наш главный фокус. Раньше занимались бизнесом, а сейчас приходится заниматься освобождением Виктора.

В своем посте в Facebook Микита также написал, что «с подачи наших инвесторов делом PandaDoc заинтересовались местные сенаторы и конгрессмены. Последние пока что шлют письма белорусскому послу, высказывая озабоченность произошедшим. Что будет дальше, во многом зависит от кабинета Джо Байдена. Мы все-таки американская компания, которую в Беларуси жестко кошмарят».

— Как мы связались с сенаторами? Дело в том, что PandaDoc — это компания, которая не состоит только из, условно говоря, Микиты и его бизнес-партнера Сергея, — поясняет Микадо. — Это достаточно большая команда людей — по всему миру работает уже более 400 человек.

У нас есть совет директоров, инвесторы, а у них, в свою очередь, тоже имеются инвесторы (как правило, так работают венчурные фонды в Кремниевой долине). Очень часто это государственные или окологосударственные структуры. Так, один из наших инвесторов — ЕБРР, другой — Microsoft. То есть, существует сеть людей, которая помогает медленно, но верно, находить правильные знакомства и связи и рассказывать нашу историю.

Микита считает, что «Беларусь стала токсичной для ИТ», а компании и специалисты постепенно покидают страну.

— Потому что многим страшно и люди уезжают. Допустим, у вас айтишный бизнес в Беларуси, где работают 100 человек. И вдруг вы узнаете, что 50 из них в ближайшее время планируют отъезд.

В августе 85% наших работников сообщили, что если все так и будет продолжаться, то они станут рассматривать релокейт. Только представьте — 85% вашей компании уехали! И если вы не сыграете на опережение и не предоставите какую-либо опцию в популярной стране, то люди просто перейдут в другие компании.

В PandaDoc после лета не проводили новый опрос — как говорит Микита, «сейчас и так понятно, что ситуация для индустрии нехорошая».

— Осталась ли еще у Беларуси репутация «ИТ-страны»? Сложно сказать. Потому что сейчас все очень плохо. Конечно, можно перевести падение в плато, либо же проделать кучу работы, чтобы вновь выйти на подъем. Но если падение будет проходить бесконечно, тогда, скорее всего, станет слишком поздно.

Да, обстановка в стране с задержаниями и насилием негативно влияет на ИТ-бизнес. Дело PandaDoc — лишь часть пазла. Все началось, наверное, с насилия на улицах и отключения интернета. Если ранее в Беларуси был мощный подъем ИТ-индустрии, то сейчас идет пике вниз, отбрасывающее страну назад на десятилетия.

На сегодня практически все страны, с которыми граничит Беларусь, работают над упрощением своего законодательства для привлечения ИТ-компаний и специалистов из нашей страны. Поэтому Микита считает, что если ситуация не изменится, то десятки тысяч белорусов просто-напросто уедут, что нанесет огромный ущерб экономике.

— Возможно, что соседи Беларуси станут новыми «ИТ-странами» — ИТ в принципе очень мобильная индустрия с глобальными специальностями, не привязанными к конкретной стране. Люди, которые знают определенный язык программирования, или умеют настраивать маркетинговые компании в «аппсторах», могут спокойно переехать в другую страну и не потерять своей ценности как специалистов. Кроме того, в ИТ почти все довольно неплохо знают английский.

Это индустрия, где работают очень космополитичные люди, которые могут общаться друг с другом, и имеют общие ценности независимо от того, в какой стране они живут или родились. Поэтому, конечно, переехать айтишникам объективно проще, чем, скажем, учителю истории Беларуси.