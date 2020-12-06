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Туман, гололед, гололедица: чего еще ожидать от погоды в воскресенье
Источник материала: Навiны
В воскресенье, 6 декабря, погоду в нашей стране продолжит формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой.
Ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, существенных осадков не прогнозируется.
В некоторых районах сгустится туман, будет гололед. На отдельных участках дорог — гололедица.
Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Из-за неблагоприятного погодного явления
Температура воздуха максимальная днем -4..+2°C (в западных регионах воздух прогреется до +3..+6°C).
Столбик термометра в столице покажет:
При порывистом ветре спсатели
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В воскресенье, 6 декабря, погоду в нашей стране продолжит формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой.
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