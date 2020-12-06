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Умер звезда советского футбола, автор победного гола в финале ЧЕ-1960

06.12.2020 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В возрасте 83-х лет скончался один из советских футболистов-легенд, заслуженный мастер спорта  Виктор Понедельник.

Умер звезда советского футбола, автор победного гола в финале ЧЕ-1960

В историю европейского футбола воспитанник ростовского «Буревестника» вошел, как автор победного гола финале первого континентального первенства.

Он защищал цвета «Ростсельмаша», СКА, ЦСКА и «Спартака».

На его счету 29 матчей в составе сборной СССР (20 голов), с которой также завоевал серебро ЧЕ-1964.

Он является кавалером Рубинового ордена УЕФА «За заслуги».

 
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В возрасте 83-х лет скончался один из советских футболистов-легенд, заслуженный мастер спорта  Виктор Понедельник.
 
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