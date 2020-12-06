Дыра недели. Село на Кольском полуострове, где нет работы и жизни, но много «инстаграмщиков»

Источник материала: Onliner

В Новой Териберке (которая давно уже не новая: ей 90 лет) пейзаж попроще, но и от него захватит дух у любителей брутальной эстетики. Улицы здесь сотканы из заводских ангаров, ржавого металлопрофиля, гаражей, груды лодок и обшарпанных трех- и пятиэтажек, стоящих среди скал на берегу океана. Лодейное возникло как промышленный придаток к Старой Териберке, но со временем стало основной частью поселка. Именно здесь работали судоремонтная верфь и рыбозавод, строилось новое жилье. А потом предприятия закрылись, а дома обветшали. Сейчас в Лодейном есть средняя школа, детский сад, баня и церковь (перестроенная двухэтажка с купольным флигелем на крыше).





Школа и детский сад отремонтированы, а в центре Лодейного можно встретить даже новостройки. Правда, домов под снос здесь гораздо больше.