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Дыра недели. Село на Кольском полуострове, где нет работы и жизни, но много «инстаграмщиков»

06.12.2020 08:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Новой Териберке (которая давно уже не новая: ей 90 лет) пейзаж попроще, но и от него захватит дух у любителей брутальной эстетики. Улицы здесь сотканы из заводских ангаров, ржавого металлопрофиля, гаражей, груды лодок и обшарпанных трех- и пятиэтажек, стоящих среди скал на берегу океана. Лодейное возникло как промышленный придаток к Старой Териберке, но со временем стало основной частью поселка. Именно здесь работали судоремонтная верфь и рыбозавод, строилось новое жилье. А потом предприятия закрылись, а дома обветшали. Сейчас в Лодейном есть средняя школа, детский сад, баня и церковь (перестроенная двухэтажка с купольным флигелем на крыше).

Дыра недели. Село на Кольском полуострове, где нет работы и жизни, но много «инстаграмщиков»

Школа и детский сад отремонтированы, а в центре Лодейного можно встретить даже новостройки. Правда, домов под снос здесь гораздо больше.

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Если бы не «Левиафан», многие бы так и не узнали о существовании Териберки — российского села, где киты выбрасываются на берег, а волны обгладывают скелеты...
 
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