Как «Дом-2», но с донатами за унижения. О блогерах, которые зарабатывают на насилии и алкостримах

Источник материала: Onliner На днях интернет потрясла смерть в прямом эфире. В гостях у стримера Станислава Reeflay Решетникова во время прямой трансляции умерла его подруга. До этого блогер выволок ее на балкон, «чтобы она не воняла». Так он объяснил свой поступок на допросе, сославшись на проблемы с кишечником у девушки. Там она и умерла. Вероятно, от переохлаждения. История больше характерна для милицейских сводок об очередной смерти под синькой в удаленном селе. Если бы не случилась в прямом эфире и не была продиктована донатами зрителей на издевательство над девушкой.

«Мне кажется она мертвая, я вам отвечаю», — говорит блогер в начале уже удаленной с YouTube записи. Парень не смог нащупать пульс у девушки, не услышал ее сердцебиение. Тело девушки лежало на диване все те полтора часа, пока шел стрим, а Решетников пил, плакал и винил себя в ее смерти.

В пятницу Раменский суд Подмосковья на два месяца арестовал блогера. В отношении Стаса Решетникова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Теперь ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Девушка без верхней одежды провела на балконе несколько часов, просила впустить ее в дом. Но когда блогер сжалился, она уже была без сознания. Трансляция продолжалась все это время. И даже когда в доме появилась бригада скорой помощи. Эфир отключили лишь когда появилась полиция.

До этого на стримах Решетников часто издевался над своей подругой. Однажды по заказу за гонорар от своих зрителей распылил ей в лицо перцовый газ, а когда девушке стало плохо и она билась в конвульсиях на полу, он просто сел за компьютер.





Раб на потеху зрителям

Для Станислава Reeflay Решетникова издевательство над людьми в прямом эфире стало заработком. Погибшая Валентина Григорьева не первый раб, над которым блогер измывался за донаты от зрителей. Они отправляли ему пожертвования и указывали, что стример должен был сделать со своим рабом.

Одно время эту роль исполнял 33-летний Валентин Ганичев. Как реквизит для заработка он кочевал из рук в руки между блогерами, которые специализируются на треш-стримах. У Валентина бывают приступы эпилепсии, есть диагнозы «гидроцефалия» и «дисциркуляторная энцефалопатия».

Впрочем, это не останавливало почти десяток стримеров, через чьи руки прошел Ганичев, от заработка на нем. За донат в пять тысяч о раба разбивали яйца, за десять — сбривали брови. Его спаивали, обливали мочой, унижали и материли, избивали и даже закапывали в могилу.

Известно видео за 25 мая 2020 года, снятое двумя блогерами из Брянска Иваном Шкиллой Филатовым и Аркадием Аркадэ Столяровым, на котором Ганичева сбрасывают в подготовленную яму с наспех сделанным крестом. На фоне играет трек Tony Igy «Astronomia», под который в мемах танцуют гробовщики из Ганы.

Ганичев пытается выбраться из ямы, его начинают закапывать, бьют лопатой по лицу, прячут по плечи под землей. Рядом взрывается петарда.





Именно с этого видео история Ганичева стала просачиваться в масс-медиа, но история его популярности берет начало намного раньше.

Впервые Валентина Ганичева заметили у стримера блогера Tupa Splash еще несколько лет назад. Тогда он выглядел более ухоженным, хотя подавляющее большинство стримов и были приурочены к очередной попойке. Валентин причесан, одет в белую чистую рубашечку, произносит тосты и т. д. Пожертвования и предложения от зрителей были странными, но еще не «отбитыми».





Совсем скоро эти стримы стали более маргинальными, как и пожелания зрителей. Невооруженным глазом было видно, как Ганичев вместе с блогером спиваются, а их обиталище превращается в обычный притон с куревом, алкоголем и, возможно, наркотиками. Как это могло повлиять на рейтинги? Они только росли. Скандалы, потасовки, пьяные разговоры за жизнь… Зрители получили возможность заглянуть в алкопритон, и им это понравилось.





Валентин стал гастролировать по стримам других блогеров. Побывал в Ярославле, Москве, Подмосковье, Питере, Екатеринбурге, Брянске. «Я в а**е», — признавался на одном из стримов пьяный Валентин, комментируя свою популярность. Для стримеров же он стал приглашенной звездой, которая гарантировала рост пожертвований как в числе, так и в объеме.





Побывал Ганичев в гостях и у Стаса Решетникова. Тот одно время пытался работать на автосервисе, стилистом, но эти занятия были не для него. Пробовал стримить игры, но популярности это не принесло. Лишь когда на своих стримах Решетников начал пить и позвал в гости колоритного алкоголика Ганичева, дела пошли в гору.

Это выглядело почти как «Дом-2» по уровню абсурда, только было еще лучше, так как прямой эфир в интернете позволил добавить в эту формулу успеха интерактивный элемент. За донат зритель мог удаленно влепить Ганичеву леща и посмеяться вместе с чатиком над реакцией опустившегося и спившегося человека.

Но по-настоящему на поток издевательства над Ганичевым поставил Иван Шкилла Филатов. 17-летний начинающий блогер из Брянска разглядел, в чем нуждается аудитория: больше жести, концентрированной и безумной. В среде подобных блогеров это называют контентом. Ганичев приехал к нему сам, по приглашению. И первые несколько дней все было более-менее адекватно. Но вскоре физические унижения над Валентином стали основным контентом на канале юного блогера. Он заставлял Ганичева жрать макароны с тухлой рыбой, обливал его майонезом, солью, поливал помоями и резал его вещи.

В таком режиме Валентин просуществовал несколько месяцев. А потом еще несколько раз менял место дислокации, оказываясь в разных городах в руках различных стримеров, подвергаясь все новым унижениям и без остановки спиваясь.

Где реакция?

Как такое в принципе стало возможным? Стриминговая площадка Twitch, которая специализируется на прямых трансляциях, давно разработала сводку правил запрещенного контента. Да, с некоторыми перегибами, но модераторы бдят за тем, чтобы трансляции не выходили за рамки общепринятых человеческих норм.

Все треш-стримеры, которые курят, пьют, матерятся и дерутся в прямом эфире на аудиторию в тысячи зрителей, обосновались на YouTube. Эту площадку в большей мере волнуют нормы авторского права и лицензирование музыки.

Но вот уже несколько лет разной степени безумия стримеры продолжают выходить в эфир с контентом, который подходит не только под нарушение внутренних правил сервисов, морали, но и под статьи Гражданского и Уголовного кодексов.

Еще больше вопросов возникает к зрителям, которые вместо того, чтобы отправлять жалобы на контент, демонстрирующий насилие и унижение человеческого достоинства, спонсируют издевательства донатами, лайками и подбадривающими «ха-ха-ха» в комментариях.

Такие истории в конце концов спровоцируют «запрещателей» на активные действия. В России уже звучат призывы ужесточить законодательство в сфере блогинга, а ответственность за это возложить на стриминговые сервисы.

«Прошу ввести уголовную ответственность для лиц, которые отвечают за алгоритмы блокировки, при появлении незаконного и экстремистского контента на их площадках, если отсутствовала незамедлительная автоматическая или ручная блокировка. И расширить основания для привлечения к ответственности блогеров», — говорится в одном из обращений в российскую Госдуму.

В теории подобные законодательные нормы усложнят жизнь стриминговым площадкам, а государству могут предоставить еще один инструмент цензурирования сети. Определенно, насильственный контент нужно блокировать: никто не должен страдать и подвергаться унижениям за донаты. Но моральную ответственность за появление такого контента разделить между собой обязаны как сами блогеры, так и те, кто готов подобное смотреть и поощрять.

Читайте также: