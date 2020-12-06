Источник материала: ОНТ

Несмотря на приближающиеся праздники, на улицах некоторых европейских стран неспокойно. Протесты охватили Францию и Польшу.

В Париже протестующие строили баррикады и жгли автомобили. Силовиков забрасывали петардами. Те в ответ применяли слезоточивый газ и задерживали демонстрантов. Причина недовольства – законопроект «О глобальной безопасности». Одна из его статей предусматривает лишение свободы и штраф за фото полицейских при исполнении. Волна протестов против этого закона продолжается по всей Франции с середины ноября.

А вот польские фермеры недовольны ухудшением своего финансового положения. Цены на закупку сельхозпродукции низкие, правительство даже на фоне пандемии не принимает мер поддержки. Протестующие фермеры въехали в Варшаву на тракторах и заблокировали несколько улиц. В полиции заявили, что массовые мероприятия в стране запрещены из-за пандемии, и пригрозили уголовной ответственностью.

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