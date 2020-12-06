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Продажа белорусского БТА Банка вызвана санкциями против Беларуси?

06.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сначала появились новости о том, что украинский БТА Банк покупает неназванный инвестор из Беларуси

На следующий день стало известно, что и белорусский БТА Банк продадут в 2021 году. И вот теперь пришли криминальные новости из США.

Как сообщает Телеграм-канал «Котел #6», в США бизнесмена Феликса Сатера, бывшего партнера уходящего с поста президента Трампа, обвинили в выводе миллионов долларов из группы «БТА» и последующем отмывании их через компанию с говорящим названием «Trump Organization».

В США начались слушания по иску.

Одновременно пришли новости из России. В Москве, по решению английского суда, арестована гостиница «Ritz Carlton». Она расположена около Кремля и считается одной из самых дорогих гостиниц российской столицы. Арест связан с заморозкой активов казахстанского миллиардера   Булата Утемуратова по иску… БТА Банка.
 
А вот и новости из самого Казахстана. Кенес Ракишев, №6 в списке самых богатых казахстанцев по версии Forbes, а также — совладелец БТА и спонсор Джо Байдена (по информации Телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ») продает активы БТА в Украине, Беларуси и других странах. 

Телеграм-канал «Котел #6» отмечает:

— Финансовую систему Казахстана ожидает вскоре серьезное потрясение, связанное с БТА и новым расследованием отмывания и вывода через нее рекордных сумм. «Круги на воде» достигнут ряда известных персон в РФ и на Западе.
 
Так что там с белорусским БТА Банком?
 
Как отмечает Телеграм-канал «Uzyn Qulaq»:

— Несмотря на то, что покупателя еще нет, а сама продажа намечена лишь на следующий год, Кенес Ракишев уже поспешил сообщить, что ведет переговоры с потенциальными покупателями.   

По версии «Uzyn Qulaq»:

— Продать белорусский БТА Банк удастся, как только стабилизируется политическая ситуация в Беларуси. Именно политическая, а вслед за ней экономическая ситуация в Беларуси, стала причиной продажи. Краткосрочный и долгосрочный кредитный рейтинг Белоруссии — «В/В» по версии Standard and Poor's (S&P) — означают серьезные риски для финансовой стабильности и банковской системы Беларуси, и свидетельствуют о глубоком экономическом кризисе.

Якобы Кенес Ракишев просто боится попасть под международные санкции из-за того, что ведет бизнес в Беларуси. Однако, судя по ситуации, складывающейся в американском суде, не санкции против Беларуси стали причиной продажи белорусских активов БТА.
 
 
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Сначала появились новости о том, что украинский БТА Банк покупает неназванный инвестор из Беларуси
 
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