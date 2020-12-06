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Самая дорогая проститутка США подала в суд на властей из-за отсутствия работы

06.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самая дорогая проститутка США Элис Литтл подала в суд на властей штата Невада из-за отсутствия работы.

Элис Литтл
Фото: @thealicelittleofficial

 В регионе с 17 марта закрыты публичные дома, при этом работа сопутствующих заведений, таких как массажные и спа-салоны, возобновлена. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка работает в борделе Moonlite BunnyRanch в городе Маунд-Хаус. По словам самой Литтл, она психолог, тренер по отношениям и секс-эксперт. По подсчетам специалистов, она самая высокооплачиваемая секс-работница в стране и зарабатывает до миллиона долларов в год.

Американка подала в суд на властей Невады, указав в письме, что из-за подобных действий работники легальной секс-индустрии оказались без денег. Литтл подчеркнула, что закрытыми остались только публичные дома, в то время как другие заведения открылись. «Это просто вопиющая дискриминация легальных секс-работников Невады», — возмутилась девушка.

Лишившись заработка в борделе, Литтл стала подрабатывать в маркетинге, завела аккаунт на OnlyFans и стала проводить интимные встречи в онлайн- и оффлайн-режиме, пишет Лента.ру.

В прошлом году девушка рассказала о своей работе. По словам Литтл, в бордель она пришла в 2016 году в поисках интересной работы, и ей понравилось. Секс-работница призналась, что больше всего любит помогать людям с их проблемами, например, спасать интимные отношения в парах.
 
 
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Самая дорогая проститутка США Элис Литтл подала в суд на властей штата Невада из-за отсутствия работы.
 
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