ЕС готовит третий пакет санкций для Беларуси – в чем отличие от предыдущих?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пока не известен список бизнесменов и фирм, которые будут занесены в санкционный список Европейского союза. Но известно, что над этим вопросом работает целая команда юристов, "которая тщательно подбирает кандидатуры и доказательства их спонсирования режима".

К этому процессу пытается подключиться оппозиция, находящаяся в Вильнюсе и Варшаве. Так, Франак Вячорка, отвечающий за внешнюю политику в штабе С. Тихановской, указывает, что списки санкционных бизнесменов и предприятий готовятся по запросу штаба оппозиционного политика. Кроме того, он отмечает, что "эти списки обновляются постоянно, к каждому человеку прикладывается список доказательств из открытых источников, из СМИ, с фотографиями этих людей. … Есть строгие правила, каким образом люди должны добавляться в списки: должно быть имя, отчество, дата рождения, преступления, которые этот человек совершил, ссылки на доказательства".

Кого коснутся санкции

В связи с этим под угрозой санкций ЕС оказывается ряд крупных проектов частного бизнеса: "Умный город" Каричей, проекты "Бремино Групп" Олексина, Воробья и Зайцева, проекты Мошенского, Шакутина, Белого, Топузидиса. Санкции могут нанести урон и экспортным амбициям ЗАО "Белорусской национальной биотехнологической корпорации", куда уже вложено много средств.

Вместе с тем необходимо понимать, что данные санкции не являются секторальными, которые были введены в 2011 году. Тогда под давление попали целые сектора белорусской экономики, независимо от форм собственности. Сейчас же ограничения коснутся только крупных бизнесменов, которые были замечены в окружении Александра Лукашенко или же имели неосторожность поиграть с ним хоккей.

В то же время опыт 2011 года, когда под санкции попали два самых крупных бизнесмена в Беларуси Пефтиев и Чиж, показал, что они могут быть введены против людей, в отношении которых нет достоверных доказательств. В 2014 году в отношении первого, а в 2015 году в отношении второго решениями суда данные санкции были сняты. При этом ущерб бизнесу уже был нанесен, были потрачены значительные средства и время, чтобы доказать, что бизнесмены не являются "кошельками режима".

В этот раз нет никаких гарантий, что под обвинения не попадут ни в чем не виновные бизнесмены, кроме антипатии со стороны оппозиции в Литве и Польше или попыток конкурировать на европейском рынке. Ведь понятно, что ущерб санкции ЕС способны нанести только тем бизнесам, которые активно взаимодействуют с Евросоюзом. Тем, у кого основной рынок потребления в России, от них будет ни холодно, ни жарко.

Шанс ошибиться в этот раз при этом гораздо выше, поскольку ожидается, что под действие нового санкционного пакета попадут более 20 предпринимателей и более 300 белорусских компаний.

Под ударом – частный бизнес

Вообще данные санкции вызывают недоумение у многих аналитиков, поскольку с высокой долей вероятности нанесут основной удар по частному бизнесу, за развитие которого в Беларуси и ратовал до этого Европейский союз. Именно с развитием частного бизнеса были связаны условия кредитов со стороны ЕБРР и МВФ. Таким образом санкции ЕС могут стать серьезным бременем для тех предпринимателей, которые выстраивали свой бизнес с ориентацией на европейские рынки и стали достаточно крупными, чтобы попасть в поле зрения оппозиции и Совета Евросоюза.

При этом данный бизнес традиционно старался придерживаться европейских правил в части прав работников, условий труда и прочего, поскольку это облегчало заключение контрактов и ведение совместной деятельности. То есть европейская культура ведения бизнеса может оказаться больше не востребована в Беларуси.

Таким образом, санкции ЕС, которые с высокой долей вероятности будут введены в декабре, демонстрируют достаточно половинчатый характер и низкий уровень проработки. Не будучи готовыми вводить секторальные санкции, которые точно ударят в первую очередь по простым белорусам, еврочиновники решили оказывать давление на те слои общества, которые традиционно считаются столпами демократии – на частный бизнес.

Не застрахованные от ошибок и промахов, данные санкции скорее всего приведут к дистанцированию бизнеса от власти, что может несколько усложнить его работу. Основной ущерб от их введения понесут работники предприятий, если не удастся в короткое время переориентировать бизнес на альтернативные рынки сбыта.

В то же время ждать, что санкции окажут на власть необходимое для достижения желанного результата давление, достаточно наивно. Мы уже имеем дело с третьим пакетом санкций, но нет информации о реализации проектов поддержки гражданского общества со стороны ЕС, а только заявляется о планах по выделению средств.

С другой стороны, в качестве итогового события в отношении работы ЕС по Беларуси санкции могут быть засчитаны. В результате оппозиционеры и еврочиновники поздравят друг друга с проделанной работой и со спокойной совестью разойдутся на рождественские каникулы. А в Беларуси будут продолжаться протесты и добавятся определенные экономические проблемы.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции