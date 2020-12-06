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Видеофакт: как выглядят барсуки, которые набрали вес к зиме

06.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пушистые обитатели Приморского Сафари-парка встретили зиму хорошо подготовленными. На кадрах видно, как изрядно округлившиеся барсуки бегают по снегу и контактируют с другими обитателями Сафари-парка.

© Sputnik
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Барсуки каждый год осенью набирают около 10 килограммов жира перед зимней спячкой, именно поэтому в начале зимы они выглядят особенно упитанными. Сейчас, непосредственно перед спячкой, животные едят все меньше.

Зоологи в свою очередь делают все, чтобы их подопечные пережили морозы спокойно. Они приносят им больше соломы и сена, которые понадобятся для утепления домиков и укрытий.

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Животные зоопарка готовятся к зимней спячке – накануне холодов они заметно поправились и обзавелись теплыми шубками. Смотрите на видео, как они округлились.
 
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