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Видеофакт: как выглядят барсуки, которые набрали вес к зиме
06.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пушистые обитатели Приморского Сафари-парка встретили зиму хорошо подготовленными. На кадрах видно, как изрядно округлившиеся барсуки бегают по снегу и контактируют с другими обитателями Сафари-парка.
Барсуки каждый год осенью набирают около 10 килограммов жира перед зимней спячкой, именно поэтому в начале зимы они выглядят особенно упитанными. Сейчас, непосредственно перед спячкой, животные едят все меньше.
Зоологи в свою очередь делают все, чтобы их подопечные пережили морозы спокойно. Они приносят им больше соломы и сена, которые понадобятся для утепления домиков и укрытий.
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Животные зоопарка готовятся к зимней спячке – накануне холодов они заметно поправились и обзавелись теплыми шубками. Смотрите на видео, как они округлились.
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