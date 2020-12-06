Я все время мерзну! 4 способа исправить ситуацию

Источник материала: Tut.by

Для тех, кто все время мерзнет, осень и зима — настоящее испытание (да и любое похолодание тоже). В эти сезоны отопление не спасает, поэтому под рукой всегда теплая одежда, плед, чай. Правда, на улицу с собой все это не возьмешь, а кутаться в зимний пуховик, когда температура еще даже не минусовая — не всегда комфортно. Что же делать? Lisa выясняет причину холода и способы борьбы с ней.

Холод как состояние души

Мерзнущие, как правило, воспринимают холода с паникой или с безграничной грустью. Глядя в окно они уже заранее настраивают себя на то, что их ничто не согреет, а еще хуже — что любое похолодание неизбежно принесет с собой простуду, мигрени и другие нарушения здоровья. Мы сражаемся с холодом вместо того, чтобы принять его. Поэтому все мышцы организма напряжены, а если они в напряжении, то и сосуды, и лимфатическая система, которые отвечают за согревание, тоже сжаты, их работа замедляется, кровь хуже движется по телу — от этого мы мерзнем еще сильнее.





Стресс также способствует тому, что мы чаще мерзнем — опять же из-за того, что организм в это время находится в сильном напряжении. Зябкость — результат большого количества накопленного стресса.

Как согреть себя

1. Относиться к холоду проще

Не настраивай себя заранее на плохое. Так организм, стараясь защититься, лишь сильнее зажимается. Стресс, в котором он находится, не дает телу согреться.

2. Относиться к себе лучше

Мерзнущие люди часто относятся к себе с сильной жалостью и от других требуют того же. «Мне все время холодно», «Я вообще-то так легко простужаюсь», «У меня совсем слабый организм». Попробуйте изменить эти мысли. Поищите в своем здоровье плюсы — они наверняка найдутся.





3. Расслабиться

Не воспринимайте холод как врага. Отдохните от стрессов, загрузки. Учитесь расслабляться — это разожмет мышцы. Выбирайте самые приятные способы (они и согреться помогут) — массаж, теплая ванна, вкусный чай, просмотр фильма под пледом. Тепло для тела «согреет» и психику, холод будет восприниматься спокойнее.

4. Заняться иммунитетом





Как бы сильны ни были эмоции, но иммунная система, конечно же, тоже отвечает за наше здоровье. Вместо того чтобы жаловаться на вечную зябкость, займитесь им: наладьте питание, займитесь физической активностью (она убирает все зажимы мышц и хорошо разгоняет кровь), высыпайтесь, закаляйтесь (этот метод заодно помогает телу привыкнуть к холоду и не видеть в нем ничего страшного). К тому же положительные результаты от всего этого будут радовать вас.