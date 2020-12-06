ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Я все время мерзну! 4 способа исправить ситуацию

06.12.2020 09:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Для тех, кто все время мерзнет, осень и зима — настоящее испытание (да и любое похолодание тоже). В эти сезоны отопление не спасает, поэтому под рукой всегда теплая одежда, плед, чай. Правда, на улицу с собой все это не возьмешь, а кутаться в зимний пуховик, когда температура еще даже не минусовая — не всегда комфортно. Что же делать? Lisa выясняет причину холода и способы борьбы с ней.

Холод как состояние души

Мерзнущие, как правило, воспринимают холода с паникой или с безграничной грустью. Глядя в окно они уже заранее настраивают себя на то, что их ничто не согреет, а еще хуже — что любое похолодание неизбежно принесет с собой простуду, мигрени и другие нарушения здоровья. Мы сражаемся с холодом вместо того, чтобы принять его. Поэтому все мышцы организма напряжены, а если они в напряжении, то и сосуды, и лимфатическая система, которые отвечают за согревание, тоже сжаты, их работа замедляется, кровь хуже движется по телу — от этого мы мерзнем еще сильнее.


Стресс также способствует тому, что мы чаще мерзнем — опять же из-за того, что организм в это время находится в сильном напряжении. Зябкость — результат большого количества накопленного стресса.

Как согреть себя

1. Относиться к холоду проще

Не настраивай себя заранее на плохое. Так организм, стараясь защититься, лишь сильнее зажимается. Стресс, в котором он находится, не дает телу согреться.

2. Относиться к себе лучше

Мерзнущие люди часто относятся к себе с сильной жалостью и от других требуют того же. «Мне все время холодно», «Я вообще-то так легко простужаюсь», «У меня совсем слабый организм». Попробуйте изменить эти мысли. Поищите в своем здоровье плюсы — они наверняка найдутся.


3. Расслабиться

Не воспринимайте холод как врага. Отдохните от стрессов, загрузки. Учитесь расслабляться — это разожмет мышцы. Выбирайте самые приятные способы (они и согреться помогут) — массаж, теплая ванна, вкусный чай, просмотр фильма под пледом. Тепло для тела «согреет» и психику, холод будет восприниматься спокойнее.

4. Заняться иммунитетом


Как бы сильны ни были эмоции, но иммунная система, конечно же, тоже отвечает за наше здоровье. Вместо того чтобы жаловаться на вечную зябкость, займитесь им: наладьте питание, займитесь физической активностью (она убирает все зажимы мышц и хорошо разгоняет кровь), высыпайтесь, закаляйтесь (этот метод заодно помогает телу привыкнуть к холоду и не видеть в нем ничего страшного). К тому же положительные результаты от всего этого будут радовать вас.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вам бывает не холодно разве что в сильную жару - рассказываем, как это исправить.
 
Новости дня
Новости разные
 
«У двары выходзяць людзі з абсалютна адкрытымі сэрцамі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика