Мужчины, предпочитающие платья. Как знаменитости меняют наше представление о мужественности

Источник материала: Tut.by

К 2020 году категория мужественности если не полностью утратила свое старое значение с налетом обязательной брутальности, то по меньшей мере расширилась до невероятных размеров. Сегодня вспомним знаменитых мужчин, которые ломают гендерные стереотипы, снимаются для обложек «женских» журналов, выбирают «женскую» одежду и не стесняются «быть как девчонка», потому что в этом нет ничего стыдного.

Гарри Стайлз

Открывает наш парад мужчина, который стал первым за 128 лет существования журнала Vogue героем его обложки.

26-летний певец и актер появился на обложке декабрьского номера в платье Gucci, внутри номера также можно увидеть его фотографии в других дизайнерских платьях и юбках.

Стоит отметить, что Стайлз не впервые примеряет платья: так, на прошлогоднем балу Met Gala он вышел на красную дорожку в прозрачной блузке и шпильках Gucci. В интервью Vogue певец сказал: «Я думаю, что, если вы находите что-то, в чем вы чувствуете себя замечательно, это становится похоже на наряд супергероя. Одежда существует для того, чтобы веселиться, экспериментировать и играть. Когда вы не следуете установкам, что „есть одежда для мужчин и есть одежда для женщин“, убираете любые барьеры, вы раскрываетесь на арене, на которой вы можете играть. Иногда я захожу в магазины и ловлю себя на том, что смотрю на женскую одежду, думая, что она потрясающая».

Эзра Миллер

Актер, музыкант, звезда «Фантастических тварей» и всеобщий любимец Эзра Миллер умудряется в любой ситуации делать выбор в пользу себя, а не представлений общества о должном. Он позиционирует себя как квира — персону, не идентифицирующую себя с определенным гендером и сексуальной ориентацией, находится в полиаморных отношениях с участниками своей музыкальной группы, живет на ферме и откровенно хотел плевать на то, что о нем думают злопыхатели.

Эзра обожает эксцентричные наряды и любое его появление на красной дорожке — это событие, о котором пишут все СМИ.

Канье Уэст

Рэпер не то чтобы регулярно, но любит выйти на сцену в вещах из женских коллекций. Так, он выступал в блузке Celine и кожаной юбке Givenchy.





Вин Дизель

Кожаная юбка покорила даже классического брутального мачо Вина Дизеля. Актер выходил в ней на церемонии MTV Europe Music Awards.

Джейден Смит

Сын Уилла Смита Джейден зачастую выглядит в своих образах более конвенционально «женственно», чем его сестра. В интервью журналу GQ он рассказал о том, что обожает гендерно нейтральную моду, и считает что она способна сделать счастливее и свободнее миллионы людей. Джейден снимался в фотосессии для корейского Vogue в вещах из женских коллекций, снимался для рекламы женской коллекции Louis Vuitton, но и в обычной жизни часто надевает юбки и платья.