Источник материала: Хартия'97

Экономист: Пенсионеры могут услышать — государство вам не должно, пусть дети о вас позаботятся 6.12.2020, 8:59

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Денег в белорусской казне практически не осталось.

Составлять программы развития в Беларуси – одно удовольствие. Берем пару-тройку предыдущих программ, выбираем из них все несбывшееся, добавляем несколько свежих актуальных вопросов – и фактура готова, пишет в своем блоге экономист Леонид Фридкин.

Остается подобрать не очень напряженные индикативные показатели и дать несколько заманчивых обещаний на социальные и высокотехнологичные темы. А реализовать все это – удовольствие совсем иное. Тем более, что отчитываться за итоги пятилетки, скорее всего, будет кто-то другой.

«Пусть дети о вас позаботятся»

Новинка № 1 – намерение «переформатировать» пенсионную систему с ориентацией на частные пенсионные сбережения и корпоративные программы. То есть, власти предлагают гражданам копить на обеспеченную старость самостоятельно.

О необходимости перехода от солидарной пенсионной системы к накопительной бизнес-союзы говорили еще 8-10 лет назад. Они даже подготовили ее проект, с реализацией которого обещал помочь Всемирный банк. Но власти эту идею проигнорировали. Когда ФСЗН начал явно трещать по всем швам: повысили возраст и стаж для выхода на пенсию, сократили оплату по больничным. Это притормозило проблему, но не решило ее. В настоящее время в республике на 100 занятых в экономике приходится 57 пенсионеров. Индексировать обесценивающиеся пенсии и прокормить льготников-чиновников и силовиков все труднее. Ставки отчислений в ФСЗН дальше повышать некуда. Остается переложить хотя бы часть груза на бизнес и работников – пусть сами разбираются. Но для этого нужно комплексное решение: создать инструменты защиты пенсионных фондов, пересмотреть налоговое законодательство, создать стимулы и т.д.

Что из этого получится, еще неизвестно. К примеру, в России такая попытка закончилась замораживанием накопительной части пенсий, которая уже неоднократно продлевалась.

Недавно министр труда И.Костевич пожаловалась, что «механизм добровольного пенсионного страхования пока не так востребован у граждан». Но при нынешних доходах населения, налоговых ограничениях и состоянии экономики иначе и быть не может. А учитывая падение доверия общества к государству, время для очередных экспериментов выбрано не лучшее. К тому же в республике немало людей, оказавшихся в «пенсионной ловушке»: копить на обеспеченную старость им уже некогда.

О необходимости ограничения остальных социальных гарантий, в т.ч. сроков «декретного» отпуска специалисты тоже предупреждали. Теперь власти вынуждены что-то делать: денег для игр в социально-ориентированное государство не хватает.

Так что если в недалеком будущем мы услышим «государство вам ничего не должно», «вас никто рожать не просил» и «пусть дети о вас позаботятся», не удивляйтесь.

Куда вы удалились

Еще одна новинка – «предотвращение так называемой утечки мозгов».

Оказывается, товарищи генералы слегка погорячились, предлагая всем недовольным убираться куда подальше. Но если самая квалифицированная часть подведомственной публики населения разбежится, кормовая база вертикали очень уж оскудеет. А она, вертикаль, без пропитания не может. В былые годы число прибывших в страну в 1,5 – 2 раза превышало число официально уехавших. Теперь единичные отъезды превращаются в массовые. Повезет, если удастся удержать положительное сальдо миграции на уровне хотя бы 3 тыс. человек (для сравнения, в 2015-м – 18,9 тыс., а в 2019-м – 13,9 тыс.).

Придется пересмотреть законодательство о миграции, чтобы сократить отток населения, прежде всего, молодежи, попытаться придать внешней миграции возвратный характер и простимулировать приток в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы. Однако пока намеки премьер-министра на какие-то чудодейственные меры многие восприняли как строительство «железного занавеса».

С демографическими проблемами смыкаются планы улучшить систему образования и отношения с подрастающим поколением, с помощью ряда госпрограмм, в т.ч. молодежной политики и патриотического воспитания – как их понимают чиновники. Население может оценить их креативы без энтузиазма.

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