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«Выходим каждый день, выходи и ты!»
Источник материала: Хартия'97
«Выходим каждый день, выходи и ты!»
Барановичи обратились к белорусам.
Жители барановичского микрорайна Гай вышли на акцию протеста и обратились к белорусам, сообщает телеграм-канал
«Выходим каждый день, выходи и ты!», — говорится в обращении патриотов накануне воскресного Марша.
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Барановичи обратились к белорусам.
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