Источник материала: Хартия'97

«Выходим каждый день, выходи и ты!» 6.12.2020, 8:26

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Барановичи обратились к белорусам.

Жители барановичского микрорайна Гай вышли на акцию протеста и обратились к белорусам, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни» .

«Выходим каждый день, выходи и ты!», — говорится в обращении патриотов накануне воскресного Марша.





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