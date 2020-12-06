Латынина: «Россия сейчас единственная причина того, что режим Лукашенко до сих пор не пал»

Источник материала: Салiдарнасць

Российская журналистка о том, как Лукашенко стал для Путина чемоданом без ручки.

В передаче на Эхе Москвы Юлия Латынина упомянула про слив записи с камеры омоновца, который охранял территорию резиденции.

— Это произошло в тот момент, когда Лукашенко с автоматом и со своим сыночком тоже появился с автоматом. И помните, у нас тогда еще писали, что это должно было страшно вдохновить ментов, — отметила журналистка. — И, конечно, это очень смешно. Потому что…ну, как вам сказать… когда много лет назад я ездила на Кавказ, я тоже, когда в первый раз увидела автомат, прижала его к груди, где-то сфотографировалась. А потом поняла, что я с автоматом выгляжу так же смешно, как Брейвик с пишущей машинкой, потому что это не моя профессия.

И вот профессия Лукашенко, она смежная, но не бегать с автоматом, тем не менее. И, собственно, реакция омоновцев — я не буду ее приводить, она абсолютно непечатная — они смеются. Они говорят: «Это серьезно. Вооружил трам-та-там… сына трам-та-там… до зубов… пистолет… трам-та-там…» и так далее.

Это, собственно, к тому, что даже когда эти люди бьют по приказу Лукашенко своих сограждан, как мы видим, это их не вдохновило, это их очень рассмешило. Я также думаю, что их, наверное, рассмешила история, когда пресс-секретарь президента вместе с личным тренером его сына лично бегали по дворам срывать бело-красные ленточки, — все-таки какая-то ужасно местечковая диктатура, вы не находите?

Все-таки я с трудом себе представлю, чтобы в аналогичной ситуации бегали с автоматами или Песков где-то там, по дворам срывал ленточки.

Тем не менее, Россия остается одной из главных опор режима Лукашенко. Мы видим опросы общественного мнения, что отношение к России становится хуже и хуже, потому что Путин из ложно понятого чувства классовой солидарности, что один диктатор должен поддерживать другого, несет этот чемодан без ручки под называнием Лукашенко.

И, конечно, Россия сейчас, я думаю, главная, если не единственная причина того, что режим до сих пор не пал.