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«Усе чакаюць на волю вяртанне». Женщины записали проникновенное стихотворение в поддержку Хижинковой
06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белоруски записали пробирающее до мурашек видео в поддержку Ольги Хижинковой, которая отбывает сутки административного ареста на Оркестина в ужасающих условиях.
«Разам з намi прайшла катаваннi, разам з намi труцiлася газам
Усе чакаюць на волю вяртанне. Ведай, Вольга: з табою мы разам!»
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«Усе чакаюць на волю вяртанне». Женщины записали проникновенное стихотворение в поддержку Хижинковой
Белоруски записали пробирающее до мурашек видео в поддержку Ольги Хижинковой, которая отбывает сутки административного ареста на Оркестина в ужасающих условиях.
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