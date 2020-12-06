ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, как сало может повлиять на печень

06.12.2020 09:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Стало известно, как сало может повлиять на печень
Иллюстративное фото
В небольших количествах сало принесет пользу. В качестве очередного примера приведем свиное сало, которое многие из нас обожают.

Его состав скрупулезно изучили специалисты Мюнхенского университета. Выяснилось, что сало содержит арахидоновую кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F. Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, стимулирует сердечную мышцу. Кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным действием и способствуют образованию в печени «хорошего» холестерина и расщеплению «плохого». В сале также содержится мононенасыщенная олеиновая кислота, защищающая печень и почки от продуктов окисления, к тому же она препятствует развитию атеросклероза. Набор полезных свойств сала позволил немецким ученым отнести этот продукт к благотворным животным жирам. Они даже посоветовали включать кусочек сала ежедневно в рацион сердечных больных.

Токсикологи из Высшей медицинской школы Торонто тоже изучили микробиологический состав сала и установили, что оно способствует выведению из организма ядовитых веществ, в частности радионуклидов.

Полезность этого продукта, однако, не означает, что его надо наворачивать килограммами. В сале много соли и калорий. В ста граммах сала от 680 до 780 ккал (зависит от породы свиней). Поэтому ученые советуют обходиться за один присест 30-граммовым кусочком.

Разумеется, возникают вопросы: как и с чем лучше сало есть? Диетологи советуют отдавать предпочтение соленому салу, копченым же не увлекаться. При копчении всех продуктов, не только сала, образуются вредные соединения - фенолы. Они являются канцерогенами. Жарить сало не рекомендуется - в процессе жарки оно окисляется и превращается в триглицериды, которые вредны для печени. Как это ни покажется на первый взгляд странным, сало неважно сочетается с картофелем (крахмал замедляет переваривание жиров). Не рекомендуется его есть и с белым хлебом (углеводы добавят калорий). По словам специалистов, лучше всего есть сало с ржаным хлебом из муки грубого помола, а также с овощами и квашеной капустой.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полезность этого продукта не означает, что его надо наворачивать килограммами.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Два миллиона рублей в день»: депутат возмутился баснословной зарплатой Алины Кабаевой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика