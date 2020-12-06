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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно, как сало может повлиять на печень Полезность этого продукта не означает, что его надо наворачивать килограммами.

Его состав скрупулезно изучили специалисты Мюнхенского университета. Выяснилось, что сало содержит арахидоновую кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F. Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, стимулирует сердечную мышцу. Кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным действием и способствуют образованию в печени «хорошего» холестерина и расщеплению «плохого». В сале также содержится мононенасыщенная олеиновая кислота, защищающая печень и почки от продуктов окисления, к тому же она препятствует развитию атеросклероза. Набор полезных свойств сала позволил немецким ученым отнести этот продукт к благотворным животным жирам. Они даже посоветовали включать кусочек сала ежедневно в рацион сердечных больных.Токсикологи из Высшей медицинской школы Торонто тоже изучили микробиологический состав сала и установили, что оно способствует выведению из организма ядовитых веществ, в частности радионуклидов.Полезность этого продукта, однако, не означает, что его надо наворачивать килограммами. В сале много соли и калорий. В ста граммах сала от 680 до 780 ккал (зависит от породы свиней). Поэтому ученые советуют обходиться за один присест 30-граммовым кусочком.Разумеется, возникают вопросы: как и с чем лучше сало есть? Диетологи советуют отдавать предпочтение соленому салу, копченым же не увлекаться. При копчении всех продуктов, не только сала, образуются вредные соединения - фенолы. Они являются канцерогенами. Жарить сало не рекомендуется - в процессе жарки оно окисляется и превращается в триглицериды, которые вредны для печени. Как это ни покажется на первый взгляд странным, сало неважно сочетается с картофелем (крахмал замедляет переваривание жиров). Не рекомендуется его есть и с белым хлебом (углеводы добавят калорий). По словам специалистов, лучше всего есть сало с ржаным хлебом из муки грубого помола, а также с овощами и квашеной капустой.