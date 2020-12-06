Источник материала: UDF



Алина Кабаева

“Два миллиона в день для Кабаевой? Нет, я понимаю, что она спортсменка, что там есть какие-то заслуги, но два миллиона рублей в день?! Это что-то скажем так, не совсем понятное. Учитывая все эти разговоры о ее близости к президенту, <…> в цивилизованном обществе начали бы говорить о коррупции. Что близость к власти позволяет из государственного бюджета – пусть он перетекает через эту компанию, попадать в те руки, которые важнее, чем в другие”, – рассуждает депутат.

“Здесь же абсолютное молчание. 785 миллионов рублей в год! Причем, это назван всего один источник [дохода]”, – продолжает негодовать Бондаренко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Два миллиона рублей в день»: депутат возмутился баснословной зарплатой Алины Кабаевой Почему после публикации данных о баснословном заработке Кабаевой “молчат Песков и все остальные”?

Напомним, как ранее писал The Insider, за 2018 года бывшая прославленная гимнастка на посту главы совета директоров холдинга “Национальная Медиа Группа” (НМГ) заработала 785 млн рублей.Как подчеркнул, если бы представленные журналистами данные о доходах Кабаевой не соответствовали действительности, против издания были бы выдвинуты иски о защите чести и достоинства и клевете.Однако в данном случае этого не произошло, а все упомянутые в статье персонажи хранят загадочное молчание.Бондаренко не понимает, почему после публикации данных о баснословном заработке“молчат Песков и все остальные”. Ведь речь идет не только о публичной фигуре, но и высокопоставленном чиновнике, коим сейчас является бывшая спортсменка.Парламентарий недоумевает, какие же финансовые успехи и прибыли демонстрирует медиахолдинг, если он имеет возможность выплачивать такие огромные суммы своему руководителю.Отметим, что согласно данным РБК выручка медиахолдинга «Национальная Медиа Группа», у руля которого стоит бывший партнерпо кооперативу “Озеро” миллиардер, за 2018 год составила 65 млрд рублей. Открытых данных о прибыли компании нет.Как ранее писал Topnews, возводимый в Сочи за 7 млрд спорткомплекс ФОК “Центр художественной гимнастики”, который в простонародье именуется “Центром Алины Кабаевой”, будет построен в форме кольца с бриллиантом.