Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До -8°C, морозы усилятся. Погода на неделю с 7 по 13 декабря. Подробный прогноз В середине недели ночью будет без осадков, а вот днем возможен снег, гололедица.

В начале недели нас ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается гололедица. При слабом тумане видимость до километра. Ветер порывистый. Следует одеваться теплее. Температура ночью от -1°C до -8°C, а днем до -6°C.В середине недели ночью будет без осадков, а вот днем возможен снег, гололедица. При тумане видимость составит до полукилометра. Температура воздуха ночью будет -1°C…-7°C. Днем — от -5°C…+1°C.Во второй половине недели погода будет облачной с прояснениями. Выпадет небольшой снег, местами ожидается дождь. Ветер юго-восточный порывистый. На дорогах — гололедица, местами — туман, видимость до полукилометра. Ночью температура воздуха составит от -4°C до +3°C. Днем будет до +5°C.В выходные дни ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие кратковременные осадки. Под утро — туманы, видимость до полукилометра. Ветер северо-западный, порывистый. Ночью температура от +2°C до -4°C, а днем — -1°C …+4°C.