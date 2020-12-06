«Точка невозврата пройдена. Белорусы уже не проснутся утром с мыслью: а может так и надо»

Накануне традиционного воскресного марша член президиума Координационного совета Павел Латушко обратился к белорусам.





По его мнению, «точка невозврата пройдена». Он отметил, что 26 лет правления одного человека — «это очень долго», однако очередные пять лет с Лукашенко — «это еще дольше».

«Если принесено столько жертв и потерь, если пройден такой огромный путь, белорусы уже не проснутся утром с мыслью «а может так и надо». Наш путь — только вперед к новой демократической Беларуси, где все преступники предстанут перед законом, где все жертвы режима будут реабилитированы», — заявил Латушко.

Он добавил, что никто уже не вернет жизнь погибшим борцам за свободу, но «в наших силах построить белорусское общество, где такое больше никогда не повторится».

Латушко подчеркнул, что режиму не понимает одну простую истину: «белорусы борются не только против Лукашенко, но и за новую Беларусь — ту, где не будет места лицемерию, насилию, равнодушию к другим, а главное к себе».

Всего за четыре месяца белорусы сильно сплотились, отмечает член президиума КС, и «построили фундамент для своего будущего».

«Граждане Беларуси должны стать источником власти на своей земле, работодателями, а не рабами», — резюмировал Латушко.