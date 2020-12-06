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Присяга прокурорского работника: посвящая себя служению закону, клянусь активно защищать права и законные интересы граждан
Источник материала: Onliner
В последнее время от сотрудников прокуратуры прозвучало много громких заявлений. Между тем сами они при назначении на должность так же как медики приносят присягу, в которой много справедливых и замечательных слов. Цитируем статью закона о прокуратуре.
1. Лицо, впервые назначаемое на должность прокурорского работника, приносит Присягу следующего содержания:
«Посвящая себя служению закону, торжественно клянусь:
Нарушение мною данной Присяги влечет ответственность, предусмотренную законом».
2. Порядок принесения Присяги устанавливается Генеральным прокурором Республики Беларусь.
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Присяга прокурорского работника: посвящая себя служению закону, клянусь активно защищать права и законные интересы граждан
В последнее время от сотрудников прокуратуры прозвучало много громких заявлений. Между тем сами они при назначении на должность так же как медики приносят...
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