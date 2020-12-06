Присяга прокурорского работника: посвящая себя служению закону, клянусь активно защищать права и законные интересы граждан

Источник материала: Onliner

В последнее время от сотрудников прокуратуры прозвучало много громких заявлений. Между тем сами они при назначении на должность так же как медики приносят присягу, в которой много справедливых и замечательных слов. Цитируем статью закона о прокуратуре.

1. Лицо, впервые назначаемое на должность прокурорского работника, приносит Присягу следующего содержания:

«Посвящая себя служению закону, торжественно клянусь:

свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, иные законодательные акты и международные обязательства Республики Беларусь;

Республики Беларусь, иные законодательные акты и международные обязательства Республики Беларусь; пресекать любые нарушения законодательства Республики Беларусь, добиваясь высокой эффективности в работе;

Республики Беларусь, добиваясь высокой эффективности в работе; активно защищать права и законные интересы граждан , общественные и государственные интересы;

, общественные и государственные интересы; дорожить честью и высоким званием прокурорского работника, быть образцом неподкупности, моральной чистоты , свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры;

прокурорского работника, быть , свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры; хранить государственную и иную охраняемую законом тайну.

Нарушение мною данной Присяги влечет ответственность, предусмотренную законом».

2. Порядок принесения Присяги устанавливается Генеральным прокурором Республики Беларусь.