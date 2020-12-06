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Присяга прокурорского работника: посвящая себя служению закону, клянусь активно защищать права и законные интересы граждан

06.12.2020 09:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В последнее время от сотрудников прокуратуры прозвучало много громких заявлений. Между тем сами они при назначении на должность так же как медики приносят присягу, в которой много справедливых и замечательных слов. Цитируем статью закона о прокуратуре.

1. Лицо, впервые назначаемое на должность прокурорского работника, приносит Присягу следующего содержания:

«Посвящая себя служению закону, торжественно клянусь:

  • свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, иные законодательные акты и международные обязательства Республики Беларусь;
  • пресекать любые нарушения законодательства Республики Беларусь, добиваясь высокой эффективности в работе;
  • активно защищать права и законные интересы граждан, общественные и государственные интересы;
  • дорожить честью и высоким званием прокурорского работника, быть образцом неподкупности, моральной чистоты, свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры;
  • хранить государственную и иную охраняемую законом тайну.

Нарушение мною данной Присяги влечет ответственность, предусмотренную законом».

2. Порядок принесения Присяги устанавливается Генеральным прокурором Республики Беларусь.

 
 
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В последнее время от сотрудников прокуратуры прозвучало много громких заявлений. Между тем сами они при назначении на должность так же как медики приносят...
 
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