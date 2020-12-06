|
В Беларуси отмечают День юриста
Источник материала: ОНТ
Белорусские служители Фемиды сегодня отмечают профессиональный праздник. Ежегодно первое воскресенье декабря в календаре – День юриста.
Это праздник адвокатов, прокуроров, следователей, судей, нотариусов и других специалистов. Именно они формируют правовую культуру и уважение к закону. Контролирует и модерирует деятельность в этой сфере профильное ведомство – Министерство юстиции.
Этот год юбилейный и для Белорусского республиканского союза юристов – ему исполняется 30 лет. Общественная организация объединяет тысячи правоведов, имеет авторитет не только в Беларуси, но и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские служители Фемиды сегодня отмечают профессиональный праздник. Ежегодно первое воскресенье декабря в календаре – День юриста. Это праздник адвокатов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)