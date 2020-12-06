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В Беларуси отмечают День юриста

06.12.2020 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские служители Фемиды сегодня отмечают профессиональный праздник. Ежегодно первое воскресенье декабря в календаре – День юриста.

Это праздник адвокатов, прокуроров, следователей, судей, нотариусов и других специалистов. Именно они формируют правовую культуру и уважение к закону. Контролирует и модерирует деятельность в этой сфере профильное ведомство – Министерство юстиции.

Этот год юбилейный и для Белорусского республиканского союза юристов – ему исполняется 30 лет. Общественная организация объединяет тысячи правоведов, имеет авторитет не только в Беларуси, но и за рубежом.

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Белорусские служители Фемиды сегодня отмечают профессиональный праздник. Ежегодно первое воскресенье декабря в календаре – День юриста. Это праздник адвокатов,...
 
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