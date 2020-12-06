Трамп заявил о нежелании баллотироваться в президенты в 2024 году

ru.oxu.az со ссылкой на NBC News. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия, передаетNBC News.





Таким образом американский лидер вновь дал понять, что уверен в своей победе на прошедших в начале ноября выборах. "Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть [республиканцам контроль] над Палатой представителей [Конгресса США]", — пообещал Трамп.





Он выразил уверенность в том, что ему не придется ждать четыре года до следующих выборов и снова становиться кандидатом в президенты. "Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад", — заключил глава Белого дома.



