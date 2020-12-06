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Трамп заявил о нежелании баллотироваться в президенты в 2024 году

06.12.2020 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп отказался ждать 2024 года для возможности выдвинуться на пост главы государства.

Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия, передает ru.oxu.az со ссылкой на  NBC News.

Таким образом американский лидер вновь дал понять, что уверен в своей победе на прошедших в начале ноября выборах. "Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть [республиканцам контроль] над Палатой представителей [Конгресса США]", — пообещал Трамп.

Он выразил уверенность в том, что ему не придется ждать четыре года до следующих выборов и снова становиться кандидатом в президенты. "Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад", — заключил глава Белого дома.
 
 
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Президент США Дональд Трамп отказался ждать 2024 года для возможности выдвинуться на пост главы государства.
 
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