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Не стоит планировать на 7 декабря авиа перелеты и поездки / samacharnama.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Астролог составила гороскоп на неделю 7-13 декабря Не время начинать важные дела или принимать серьезные решения.

Не время начинать важные дела или принимать серьезные решения, потому что развитие событий, пойдет совершенно непредсказуемым образом. Результаты всех дел, начатых на срединную точку между затмениями и последствия от этих дел, могут быть насыщены тревожными случайностями, которые резко меняют ход дела. Не стоит планировать на 7 декабря авиа перелеты и поездки, лучше сосредоточиться и погрузиться в себя, рассказалаастрологСлишком оптимистично восприятие действительности может привести к неверным решениям. Вероятна неуёмная активность во вред себе, перерасход физических сил, что может привести к ухудшению здоровья. Появляется склонность разбрасываться возможностями, распылять внимание, не в состоянии сосредоточиться на чём-то одном. Стремление навязать себя, громко заявить о себе в неподходящий момент, приводит к потерям важных контактов. Инициатива провоцирует конфликт, вызывает нежелательные последствия.Возбуждённое состояние, ревность, эгоизм, причиняют много неприятностей как вам же, так и окружающим вас людям. Активизируются переписка или споры по поводу повторного брака, родственников со стороны супруга, наследства. Финансовые интересы приносят много волнений, склонны к преувеличениям, особенно в негативную сторону. Обрести четкое понимание состояния дел и перспективы в материальной сфере, практически нереально. Обрести уверенность в себе и выйти за рамки привычного окружения, помогают друзья и единомышленники.Присутствует зажатость, стеснительность, неуверенность, появляются сомнения в себе, в чувствах и намерениях партнеров. Из-за поспешных высказываний, можете поставить себя и других в неловкое положение. Не принимайте важных решений, еще раз все пересмотрите, откорректируйте. Если вы заняты в сфере торговли, организации праздников и мероприятий, возможно, в онлайн формате, вам повезет – вы привлечете внимание, сможете собрать подходящую публику и обрести популярность. Усиливается потребность в близком общении, эмоциональном контакте.Все тайные проблемы становятся явными, ощущаются последствия от ранее сделанных ошибок. Не чувствуются границы, сложно остановиться вовремя и правильно оценить риски. Неприятности могут произойти вследствие чрезмерного потворства своим слабостям, из-за поспешных выводов или желания перехитрить, обмануть. Постарайтесь устранить все факторы беспокойства, сосредоточьтесь на себе. Это хороший период для развития воображения и творческой деятельности, что может стать фундаментом для воплощения своих замыслов.Повышенные требования к вашим домашним и непостоянство настроения, могут принести вред семейным отношениям, а также разлад с партнерами. Появляется необоснованная ревность, недоверие к любимому человеку, что может стать причиной напряженной обстановки, которая, в конце концов, может привести к расставанию. Кроме того, в этот период появляется склонность к ненужной растрате денежных средств. Старайтесь не забывать о работе и своих обязанностях, сосредоточьтесь на профессиональной деятельности, в этот период вы сможете подготовить почву для будущих успехов.Активизируются взаимоотношения с соседями и близкими родственниками, причиной могут стать денежные вопросы. Возможны недоразумения при общении, осложняются взаимоотношения с давними партнерами. Любое общение в этот период эмоционально окрашено. Происходят изменения в вашем непосредственном окружении, они обретают новые перспективы. Велика вероятность стать жертвой неверной информации или заведомо ложной, поэтому лучше никому не верить на слово, а важную информацию перепроверять самостоятельно.Неделя повышенной конфликтности в семье и в личных отношениях, который может затянуться на долгие месяцы. Старайтесь не противопоставлять свои интересы и мнения, взглядам своих партнеров, супруга. Возможны даже физические столкновения, битье посуды и все, что к этому прилагается. Будьте внимательны при общении с детьми, - ваша импульсивность негативно может сказаться на вашем авторитете. Необходимо осознанно подходить к любой ситуации и тенденциям этого периода, в этом случае возможность негативных последствий будет минимальна.Вопросы, которые поднимутся в этот период, касаются вашего влияния и ответственности, распределения ресурсов. Обстоятельства складываются удачным образом, вы выделяетесь на фоне своих коллег, производите приятное впечатление на руководство. Главное, не торопитесь немедленно разрешать возникающие проблемы и делать выводы, т.к. поспешные действия могут испортить благоприятные возможности. Подходящее время сменить работу или активно заниматься поиском работы. Попытки оказать личное влияние на развитие событий, оправдают ваши ожидания.Обстоятельства заставляют вас менять привычное поведение и взаимоотношения с другими людьми. Приходится обращать внимание на мнение окружающих, учиться договариваться, искать компромисс, подстраиваться и выстраивать партнерские отношения. Друзья, любимый человек, супруг, бизнес партнеры и конкуренты требуют вашего внимания. Возможно, раскроются какие-то секреты партнёра или конкурента, придёт решение по поводу заключения брака или развода, раздела имущества, а может быть произойдут изменения в сфере совместного бизнеса, изменятся сроки действия делового контракта.Происходят перемены в трудовой сфере, каждодневные заботы вытесняют другие дела и планы. Потенциал этого периода можно описать как начало еще одного цикла, когда вам предстоит направить свои усилия в новые сферы. От вас требуются огромные усилия, чтобы уравновесить личную и социальную жизнь. Трудно избежать семейных ссор, сопровождающихся бурными выяснениями отношений. Чтобы избежать конфликтов, всю энергию можно направить в физическую сферу деятельности, либо занятия спортом. Ваша социальная жизнь, общественные дела, могут способствовать романтическим увлечениям.Процесс достижения целей очень не прост – много препятствий со стороны конкурентов, критики в ваш адрес. Может измениться ваше общественное положение, коллектив, широкий круг общения, активность в социуме, Интернете. Вы оказываетесь в центре внимания, не зависимо от того, хотите вы этого или нет. Подходящее время для того, чтобы активно использовать свои старые связи и находить новые. В этот период проверяются на практике, внедряются новые идеи, происходит активный поиск информации. Есть вероятность, что ваш супруг или деловой партнер получит продвижение в карьере.Если вам есть что скрывать, то в этот период, вряд ли, вы сможете держать какую-либо информацию в секрете. Перемены могут коснуться структуры и отношений в семье, взаимоотношений с родителями. Требуется много времени и энергии для решения вопросов в финансовой и деловой сферах. Возможны доходы, благодаря сверхурочной работе. В этот период лучше браться за краткосрочные проекты и дела, на долгосрочные у вас может не хватить физических сил и энергии. Период подходит для всего, что связано с профессиональной деятельностью и общественными организациями.