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Путин сделал ставку на Бабарико и Лукашенко это знает

06.12.2020 09:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин сделал ставку на Бабарико и Лукашенко это знает
Виктор Бабарико. Фото: TUT.BY
Несколько раз публично активничал на беларусскую тематику миллиардер Мазепин - проявлял себя, давал сигналы что ему интересна ситуация и он может быть каналом. Его интерес прямой - консолидация сбыта калия как это уже было, до скандала с Баумгертнером. Он этнический беларус.

Где-то рядом с ним стоит фигура гомельчанина Мельниченко, который тоже занимается химией, и которому тоже гипотетически была бы небезразлична эта отрасль в Беларуси в плане партнерств. Он входит в десятку росссийского Forbes, это прямой выход на Путина.

Эти люди кровно заинтересованы в защите своих будущих инвестиций через честный суд, к вопросу о политической модели. Но это бизнесмены, люди которые предпочитают деловые и предметные разговоры. Пока лидеры протеста из-за рубежа предпочитают политические заявления и ценностный подход, по крайней мере публично. Хотя если бы непубличная активность была результативной, то публичные сигналы были бы даны. Пока тишина.

Это не значит что протесту конец. Это значит что окно для хорошей устойчивой политической карьеры на ближайшее десятилетие ещё открыто для тех, кто возьмётся на себя решить сложный вопрос выстраивания отношений по линии РФ - протестное движение. По крайней мере, до тех пор пока Бабарико сидит в тюрьме. Логично, что именно в нём Россия видит идеальную фигуру для переговоров, ретроспективно. Лукашенко это хорошо понимает, поэтому будет держать его до последнего. Понимает это и сам Бабарико, поэтому на условиях Лукашенко выходить не торопится.
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Понимает это и сам Бабарико, поэтому на условиях Лукашенко выходить не торопится.
 
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