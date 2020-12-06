Бывшие сотрудники МЗКТ: «Хватит финансировать неэффективный государственный профсоюз»

Источник материала: Салiдарнасць

С начала общенациональной забастовки с белорусских предприятий уволили более 200 специалистов.

На МЗКТ больше месяца назад уволило более 30 сотрудников, которые 26 октября открыто заявили о своей гражданской позиции. Практически все они — конструкторы высшей категории.

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— Запугивание, давление, лишение премии и увольнение — вот основные методы продвижения идеологии государства на заводе, — рассказали уволенные сотрудники в видеообращении.

Они подчеркнули, что во время их увольнения Федерация профсоюзов Беларуси, которая обязана защищать права трудящихся, осталась в стороне и не заступилась ни за одного человека.

— Хватит финансировать неэффективный государственный профсоюз, вступайте в независимый профсоюз! — предлагают уволенные члены независимого профсоюза, который до сих пор оказывает им необходимую юридическую помощь.

Уволенная конструктор МЗКТ: «Когда мы кричали «уходи!», было видно, как у Лукашенко задергалось лицо»

По данным платформы «Честные люди», с начала народного ультиматума с белорусских предприятий уволили уже более 200 специалистов.

Отстаивать их права в суде сейчас помогает независимый профсоюз. Оспаривают решения об увольнении в суде уволенные с МЭТЗ, МЗКТ, ОАО «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, БКМ и других предприятий при помощи первичек независимого профсоюза.

«Честные люди» посчитали, сколько денег каждый месяц, возможно, получает ФПБ.

Исходя из данных Белстата, согласно которым средняя зарплата за октябрь составила 1285 рублей, ежемесячный доход ФПБ составляет более 50 миллионов рублей.

На ряде предприятий сотрудники начали требовать у первичных организаций ФПБ финансовые отчеты.