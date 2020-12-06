ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси сегодня будет прохладно – до +6°C

06.12.2020 10:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Беларуси сегодня будет прохладно – до +6°C

Прохладно сегодня будет в Беларуси. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Днём столбики термометров покажут от -4°C до +2°C, по западу – +3°C…+6°C.

Фото: wiwo.de

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прохладно сегодня будет в Беларуси. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог –...
 
Новости дня
Новости разные
 
6 декабря хорошенько закупитесь и не ругайтесь: что можно и нельзя делать сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика