В Беларуси сегодня будет прохладно – до +6°C

Источник материала: ОНТ

Прохладно сегодня будет в Беларуси. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Днём столбики термометров покажут от -4°C до +2°C, по западу – +3°C…+6°C.

Фото: wiwo.de

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