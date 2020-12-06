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В Беларуси сегодня будет прохладно – до +6°C
Источник материала: ОНТ
Прохладно сегодня будет в Беларуси. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Днём столбики термометров покажут от -4°C до +2°C, по западу – +3°C…+6°C.
Фото: wiwo.de
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Прохладно сегодня будет в Беларуси. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог –...
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