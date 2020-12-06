Брата Криштиану Роналду обвиняют в мошенничестве

пишет ru.oxu.az По информации источника, компания Mussara, которой управляет Авейру, заказала у туринской компании Pegaso футболки с логотипом музея Роналду на сумму € 500 тыс., € 150 тыс. из которых было выплачено посреднику. Позже Mussara заявила, что не давала согласия на производство футболок, и потребовала передать уже изготовленные футболки компании по € 4 за штуку для последующей утилизации,ru.oxu.az

В Pegaso сообщили, что имели разрешение на производство футболок. Позже выяснилось, что изготовленные футболки не были уничтожены, а продавались в музее Роналду в Фуншале по € 40 штука. Компания Pegaso подала в суд на Авейру.



