ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брата Криштиану Роналду обвиняют в мошенничестве

06.12.2020 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прокуратура Турина (Италия) возбудила уголовное дело в отношении Уго Динарте Сантуша Авейру, брата нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, по обвинению в мошенничестве, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, компания Mussara, которой управляет Авейру, заказала у туринской компании Pegaso футболки с логотипом музея Роналду на сумму € 500 тыс., € 150 тыс. из которых было выплачено посреднику. Позже Mussara заявила, что не давала согласия на производство футболок, и потребовала передать уже изготовленные футболки компании по € 4 за штуку для последующей утилизации, пишет ru.oxu.az
В Pegaso сообщили, что имели разрешение на производство футболок. Позже выяснилось, что изготовленные футболки не были уничтожены, а продавались в музее Роналду в Фуншале по € 40 штука. Компания Pegaso подала в суд на Авейру.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Турина (Италия) возбудила уголовное дело в отношении Уго Динарте Сантуша Авейру, брата нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, по обвинению в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин сделал ставку на Бабарико и Лукашенко это знает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика