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Беларусь вошла в Топ-15 ведущих экспортеров гравия в мире

06.12.2020 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На долю Беларуси пришлось 2,7 процента всего мирового экспорта гравия в мире в 2019 году.

В 2019 году Беларусь от экспорта гравия выручила 71,7 млн ​​долларов, заняв по результатам продаж 14-е место в мире. На долю Беларуси пришлось 2,7% всего мирового экспорта мелких камешков. Годовой прирост продаж этого товара Беларусью составил 53,4%.Об этом свидетельствуют данные портала worldstopexports.com.

Топ-15 стран, экспортировавших гравий на самую высокую долларовую стоимость в течение 2019 года:

Китай: 369,6 млн долларов США (13,8% от общего экспорта гравия).
Германия: 236,4 миллиона долларов (8,8%)
Норвегия: 228,9 млн долларов (8,6%)
Бельгия: 172,6 млн долларов (6,5%)
Франция: 124,5 млн долларов (4,7%)
Австрия: 112,8 млн долларов (4,2%)
Канада: 95 миллионов долларов (3,6%)
Мексика: 91,5 млн долларов (3,4%)
Италия: 91,3 млн долларов (3,4%)
Великобритания: 87,7 млн ​​долларов (3,3%)
Малайзия: 84,5 млн долларов (3,2%)
Вьетнам: 78,4 млн долларов (2,9%)
Индонезия: 71,9 млн долларов (2,7%)
Беларусь: 71,7 млн ​​долларов (2,7%)
Индия: 68,3 млн долларов (2,6%)
В стоимостном выражении указанные 15 стран отправили 74,2% мирового экспорта гравия в 2019 году.
 
 
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На долю Беларуси пришлось 2,7 процента всего мирового экспорта гравия в мире в 2019 году.
 
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