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Умер Виктор Понедельник — последний чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР

06.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Умер Виктор Понедельник — последний чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР

  • 6.12.2020, 9:58
  • 1,045
Умер Виктор Понедельник — последний чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР

Футболист стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии.

Умер бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник.

О смерти прославленного футболиста сообщила его дочь Анастасия в Facebook. Понедельнику было 83 года.

В качестве футболиста Понедельник защищал цвета ростовских "Ростсельмаша" (сейчас "Ростов") и СКА. В сборной СССР провел 29 матчей и забил 20 голов.

В составе советской команды Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1).

Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.

Понедельник был последним чемпионом Европы по футболу-1960, после его смерти в живых не осталось ни одного участника советского триумфа.


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Футболист стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии.
 
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