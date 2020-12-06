Источник материала: Хартия'97

Историк: Лукашенко — воспалившийся аппендикс, который нужно просто удалить 6.12.2020, 9:53

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Белорусский мирный протест уверенно движется вперед.

В рамках спецпроекта «Что дальше?» историк и архивист Дмитрий Дрозд рассказал «Салідарнасці» , почему считает, что протест в Беларуси обязательно одержит победу:

— Уверен, что большинству из нас сейчас свойственно очарование. Очарование белорусами.

Это пробуждение стало неожиданностью для всех.

И было бы совсем наивно думать, что Лукашенко, даже проиграв выборы с таким разгромным результатом (а это мы видим по тем участкам, где члены избирательных комиссий не пошли на преступление фальсификации итогов, а показали реальные проценты), легко откажется от власти.

По мне так он на это вообще неспособен органически. У него как старого проводного дискового телефона нет функции доступа в интернет, и изменить его нельзя. И куда вероятнее, что когда его бросят все, он останется в одиночестве отстреливаться из автомата, защищая свой трон.

Смена власти быстро происходит разве что после военного переворота, а наш мирный протест медленно, но уверенно движется вперед. Сейчас многое будет зависеть от позиции европейских лидеров и нового президента США. Насколько им хватит решимости дожать режим Лукашенко и потребовать проведения новых честных и справедливых выборов под международным контролем.

И, конечно, проведения международного расследования преступлений этого режима с самого начала его воцарения в Беларуси. В том числе и пропавших оппонентов власти.

– Какими вы видите основные варианты развития ситуации в ближайшее время?

– Никто не мог предсказать подобных протестов в Беларуси еще полгода назад. И, тем более, мы не можем предугадать, чем это все закончится. Уже эти полгода дали нам такое количество самых невероятных поворотов сюжета, которых не придумал бы ни один сценарист.

Но если посмотреть на происходящее с исторической высоты, то можно найти аналогии в нашей истории. Все восстания, начиная еще с восстания Костюшко, закончились поражением. Но они не были бессмысленными.

В итоге более чем через столетие появилась и новая Польша, и Беларусь, и Литва, которые гордятся своими героями. Неслучайно сейчас многие шутят, что раскопали Калиновского, и началось…

Прошедшие четыре месяца после «выборов» дали нам большое количество героев, которые войдут в наш белорусский Пантеон. И с этой исторической высоты я вижу, что мы обязательно победим.

Что именами наших новых героев будут названы улицы в Беларуси. И что режиму Лукашенко не только историками, но белорусским обществом будет дана однозначная оценка, как времени диктатуры и упущенных возможностей.

Хотя, конечно, найдутся чудаки, которые будут тосковать по этим временам, как кто-то сейчас тоскует по Сталину. Очевидно, совершенно не представляя, то страшное время.

– В чем видите шансы протеста на победу?

– Наш главный шанс на победу – это международная поддержка и то, что само окружение Лукашенко осознает, что он превратился в настоящий тормоз развития Беларуси. Что смена президента даст и каждому из них новые перспективы. Конечно, если ты не был соучастником преступлений.

Даже октябрьский переворот, который собирался «отречься от старого мира» и т.п., не смог обойтись без настоящих профессионалов и вынужден был использовать их опыт и знания. В Беларуси же вообще нечего бояться каких-то кардинальных перемен тем, кто достойно занимает свое место.

Хотя, конечно, 26 лет режима Лукашенко дали нам огромное количество случайных людей, занявших свое место исключительно из-за родственных связей или доказав свою преданность. Вот их, скорее всего, ждут грустные перемены. А все остальные смогут только подняться выше на места бывших случайных руководителей, директоров и даже министров.

— Как вы считаете, как будут вести себя власти дальше?

— Кроме наращивания насилия у власти, на самом деле, нет никакого простора для маневра. И неудивительно, ведь главные требования протестующих – это отставка гражданина Лукашенко, проведение честных выборов, освобождение политических заключенных и расследование преступлений.

Теоретически можно предположить реализацию в той или иной степени всех пунктов. Кроме первого и самого основного. Гражданин Лукашенко уже утомил большинство белорусов. Белорусское общество переросло его мировоззрение прошлого века, его знания, опыт и его потенциальные возможности как руководителя.

Он для нашей страны как давно воспалившийся аппендикс, который не дает нам нормально жить, двигаться и развиваться. Его нужно просто удалить.

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