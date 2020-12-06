Источник материала: Хартия'97

В Беларуси пройдет воскресный Марш 6.12.2020, 9:39

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Фото: «Белсат»

Телеграм-каналы призвали белорусов собраться во дворах.

В Беларуси сегодня состоится традиционный воскресный Марш. Некоторые телеграм-каналы призвали белорусов выходить на Марш в своих районах и собираться в колонны прямо во дворах.

Марш начнется сегодня, 6 декабря, в 12:00 прямо в дворах Минска и областных центров.

#ЯВЫХОЖУ. МАРШ ВОЛИ, 12:00. ВСЯ БЕЛАРУСЬ





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