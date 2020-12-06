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В Беларуси пройдет воскресный Марш
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси пройдет воскресный Марш
Телеграм-каналы призвали белорусов собраться во дворах.
В Беларуси сегодня состоится традиционный воскресный Марш. Некоторые телеграм-каналы
Марш начнется сегодня, 6 декабря, в 12:00 прямо в дворах Минска и областных центров.
#ЯВЫХОЖУ. МАРШ ВОЛИ, 12:00. ВСЯ БЕЛАРУСЬ
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Телеграм-каналы призвали белорусов собраться во дворах.
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