Источник материала: Хартия'97

Археологи обнаружили древнейший дорожный указатель 6.12.2020, 9:33

1,288

Иллюстрационное фото

Надписям, сделанным на камне, около пяти тысяч лет.

Немецкие ученые из Боннского университета, проводя археологические исследования на территории Судана, а именно, на территории высохшей реки Вади-аль-Малик, нашли камень, на котором были изображены четыре иероглифа. Они предполагают, что это своеобразный дорожный указатель, пишет lenta.ua .

Исследователям удалось определить возраст находки и примерно расшифровать иероглифы на ней. Оказалось, надписям, сделанным на камне, около 5 тысяч лет. А написано на ней: «Владения царя Скорпиона». Как отмечает египтолог Людвиг Моренц, Скорпион – это важная фигура во времена эпохи первого территориального государства.

Помимо этой надписи присутствует знак бога неба и солнца – Гора. А в одном из углов изображен круг. Ученые решили, что этот камень служил своеобразным дорожным указателем. А значит, на данный момент, это самый древний артефакт такого типа.

Ученые говорят, что Египетская цивилизация – самая древняя в мире. О их быте, нравах, правилах известно пока относительно не много. Но данная находка явно указывает на развитость государства и её правителя.

Немецкие археологи сказали, что пока только начали раскопки, но уже обнаружили множество интересных артефактов, которые раскрывают некоторые неизвестные ранее страницы истории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .