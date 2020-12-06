Источник материала: Хартия'97

В правилах о грин-картах США уроженцев Курил признали японцами 6.12.2020, 9:24

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Информацию опубликовало Бюро по консульским делам Госдепартамента США.

В США россиян, которые родились на Южных Курилах, назвали уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США, передает РБК .

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России», — указано в документе.

По информации японской газеты Hokkaido Shimbun, требование, чтобы граждане, рожденные на Южных Курилах, указывали в качестве страны происхождения Японию, появилось в правилах проведения розыгрышей грин-карт США в 2018 году.

Резиденты США, в том числе обладатели грин-карт, обязаны платить налоги со всех доходов, независимо от того, в какой стране они получены. Однако двойного налога нет: налог, уплаченный в другой стране зачитывается в счет суммы налога, причитающегося в США.

Территориальный спор России и Японии о принадлежности Курильских островов остается не урегулированным со времени окончания Второй мировой войны. Япония оспаривает территориальную принадлежность островов Курильской гряды: Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов Хабомаи, которые вошли в состав СССР после войны.

Новый лидер правящей партии Японии Есихидэ Суга, в сентябре сменивший премьер-министра Синдзо Абэ, в сентябре сообщил, что он будет продолжить переговоры с Россией о принадлежности Курильских островов. «Что касается вопроса Северных территорий, мы намерены продолжать диалог, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов», — сказал он.

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