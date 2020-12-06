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Последнее норвежское предупреждение

06.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Последнее норвежское предупреждение

  • 6.12.2020, 9:19
  • 5,692
Последнее норвежское предупреждение

Режим Лукашенко может потерять миллиарды долларов.

Европейские компании-партнеры не закрывают глаза на проблемы с демократией в нашей стране. Так против преследования рабочих и в целом репрессий выступила норвежская кампания YARA – крупнейший покупатель белорусских калийных удобрений, сообщает «Белсат».

В августе после выборов по Солигорску ездили микроавтобусы без номеров, и омоновцы били всех, кто попадался под руку. Шахтеры забастовали, руководство «Беларуськалия» пообещала диалог – и репрессии стали точечными, против самых активных рабочих. Сейчас спецназ разгоняет акции протеста —массовые или небольшие, а «красные» директора увольняют тех, кто пользуется правом на забастовку. Ситуация с правами человека на «Беларуськалии» да в целом в Беларуси не улучшилась – с таким резким заявлением выступил сегодня генеральный директор норвежской компании Yara, крупнейшего в мире покупателя калийных удобрений.

В сентябре Свейн Торе Холзетер лично ездил в Солигорск объяснить руководству «Беларуськалия», что для компании очень важно этическое поведение партнеров.

Если норвежская Компания откажется от белорусской калийной соли, чтобы не иметь дел с диктатурой, ее пример могут взять за образец и другие европейские компании. Удобрения, нефть и нефтепродукты – это не что-то уникальное на мировом рынке.

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Режим Лукашенко может потерять миллиарды долларов.
 
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