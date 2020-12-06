Романчук: «Белорусская экономика находится в жутком состоянии, потому что у нее такие вот шаманы»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист объяснил, чем может обернуться инициатива ввести санкции против товаров из стран Евросоюза, которую предлагают власти.

«Михаил Ковалев, который по формальным критериям Беларуси является профессором экономики, солидаризировался с ОМОНом, силовыми действиями против населения, — пишет Ярослав Романчук. — Он считает, что обнуление доверия к белорусскому государству, к правительству – это мелочи. Предлагает делать ставку на войну, торговую и санкционную. Мол, нечего нас, независимых, пугать вашими санкциями. Мы тоже можем вам сильно навредить.

Вот его слова: «Если санкционная политика продолжится, в ответ мы можем ввести санкции на поставки европейских товаров в Беларусь. Цена вопроса — миллиарды долларов. И это ощутимый урон европейскому бизнесу и тем белорусам (а таких сейчас очень много), которые работают во всевозможных дилерских и тому подобных компаниях, продавая здесь товары — от сыров и виски до красок. Украина также присоединилась к антибелорусским санкциям. Что ж, Мозырский НПЗ работает фактически на украинский рынок. Все, начиная от автомобилей руководства этой страны и заканчивая украинскими танками, заправляется белорусской «горючкой». А если мы перестанем поставлять нефтепродукты в Украину? Да, рабочие НПЗ пострадают, но в целом наша страна этого маневра практически не заметит. Немного уменьшится сумма налогов, поступающих с Мозырского НПЗ в бюджет».

Нет сомнения, что белорусская экономика находится в таком жутком состоянии, потому что у нее такие вот шаманы. В респектабельных одеждах профессоров, докторов наук, деканов или ректоров.

Вдумайтесь в то, что предлагает Михаил Ковалев. ВВЕСТИ САНКЦИИ против товаров из стран Евросоюза. Мол, мы нанесем ваш ущерб в миллиарды долларов. мы вам навредим. Ничего страшного, что пострадают белорусы, которые продают европейские товары. Нечего связываться с товарами врагов. Пусть продают товары белорусских заводов. Пусть идут на поклон в министерства и исполкомы.

А теперь глянем правде в глаза. В 2019 году доля Беларуси в мировом ВВП – 0,07%, в экспорте товаров – 0,17%, импорте товаров – 0,2%. В 2019 году белорусы продали в ЕС товаров менее чем на $8,4 млрд. Львиная доля – энергетические товары. Импорт ЕС составил $2,34 трлн. Доля Беларуси – 0,4%

Доля Беларуси в импорте Польши – 0,5%. Без сырьевых товаров это менее 0,1%. Литва, которую белорусские власти снисходительно называют чуть ли не колонией богатых стран Евросоюза, имеет экспорт на душу населения в 3,5 раза больше, чем Беларусь. Доля белорусских товаров в импорте Литвы – 2,8%. Доля белорусских товаров в импорте Германии – 0,1%. Без топливно-энергетических товаров доля белорусских товаров в импорте Украины не превышает 2%.

Без импорта товаров из ЕС белорусов ждет острый дефицит жизненно необходимых товаров (лекарства, фармацевтические препараты, оборудование, машины, инструменты и т.д.). Без импорта товаров из ЕС Беларусь ждет технологическая деградация, превращение страны в рынок сбыта производителей массовки из стран Азии.

При введении санкций на товары из ЕС нас ждет новая волна контрабанды и серого рынка. Товары будут, но их импорт будут контролировать силовые структуры.

В Беларуси произошла ОМОНизация права и законности. Это привело к гуманитарной катастрофе и острейшему кризису доверия. Предложения Михаила Ковалева – это ОМОНизация экономики. Это передача контроля над товарными потоками тем, кто сегодня в балаклавах пытается убить дух белорусов.

Для тех, кто хочет увидеть последствия санкций в деле, посмотрите на Иран и Северную Корею».