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"ЯсноПонятно": лыжи или сноуборд?

06.12.2020 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"ЯсноПонятно": лыжи или сноуборд?

Как завершать каждый сезон без травм и правда ли, что между лыжниками и сноубордистами есть негласная война, рассказывает Анна Ханкевич, инструктор по горным лыжам и сноуборду, лыжный гид, победитель российских и международных соревнований по фрирайду.

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Очередной горнолыжный сезон открыт, а с ним и вопросы ― где катать и с чего начать? Как выбрать из двух снарядов подходящий? Обязательно ли первое время заниматься...
 
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