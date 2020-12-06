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"Вы знаете, что такое гидрозвуковые?" Трамп рассказал о вооружениях в США

06.12.2020 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии в Америке самых современных вооружений, в частности, "гиперзвуковых и гидрозвуковых", не дав дополнительных пояснений.

© REUTERS / ERIN SCOTT
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По его словам, сейчас США располагает "самыми великими, самыми современными вооруженными силами" за всю историю страны". Действующий глава Белого дома заявил о наличии совершенно новых истребителей, бомбардировщиков, ракет, в том числе гиперзвуковых и гидрозвуковых.

"Вы знаете, что такое гидрозвуковые? Водные", – заявил он, выступая перед сторонниками в Джорджии. 

Это не первый случай, когда Трамп говорит о наличии "гидрозвуковых" вооружений в США. Ранее американские СМИ отмечали, что так он называет гиперзвуковые ракеты.

В мае Трамп объявил, что в стране создается "супер-пупер" ракета, "которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета". Позднее в Пентагоне подтвердили, что в ходе испытаний новая гиперзвуковая ракета, которую Трамп назвал "супер-пупер", показала скорость, превышающую скорость звука в 17 раз. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен также заявлял, что при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности будут размещены в Европе для сдерживания России.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Предварительно, по их итогам победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение.

 
Теги: Минск
 
 
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В мае Трамп объявил о начале создания "супер-пупер" ракеты, "которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета".
 
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