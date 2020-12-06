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Марш Воли. Утренние автозаки и народный креатив (онлайн)

06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Салідарнасць следит за событиями.

6 декабря в Беларуси — 120-й день протестов после выборов и 18-е воскресенье подряд, когда белорусы выходят на улицы.

10.32. Корреспондент «Салідарнасці» заметил на Пушкинской спецтехнику и автозаки. Всего около 10 военных машин, присутствуют вооруженные «оливки».

Автозаки также спрятаны во дворах возле кольцевой на выезде из Каменной горки.

Еврорадио обратило внимание, что на улице Космонавтов вдоль автобусов с силовиками прогуливается патруль с собакой.

Марш Воли. Утренние автозаки и народный креатив (онлайн)

10.15. Посмотрите, как Каменная горка приветствует жителей и гостей столицы! Это тот самый дом, где несколькими неделями ранее был вывешен 17-этажный бчб-флаг.

Марш Воли. Утренние автозаки и народный креатив (онлайн)

10.00. Первые сообщения о перемещении по городу техники силовиков появились уже в начале девятого. Колонна бронемашин проследовала по проспекту Независимости в Уручье, где ее приветствовала группа поддержки с красно-зелеными флагами. Также спецтехнику в сопровождении «Стрелы» видели на Партизанском проспекте, сообщает onliner.by.

В районе улицы Чюрлениса очевидцы также заметили припаркованные микроавтобусы.

Марш Воли. Утренние автозаки и народный креатив (онлайн)

Фото читателя TUT.BY

Автозак и спецмашины в районе Кальварийского кладбища:

Марш Воли. Утренние автозаки и народный креатив (онлайн)

 
 
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