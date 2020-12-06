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Марш Воли. Утренние автозаки и народный креатив (онлайн)
06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Салідарнасць следит за событиями.
6 декабря в Беларуси — 120-й день протестов после выборов и 18-е воскресенье подряд, когда белорусы выходят на улицы.
10.32. Корреспондент «Салідарнасці» заметил на Пушкинской спецтехнику и автозаки. Всего около 10 военных машин, присутствуют вооруженные «оливки».
Автозаки также спрятаны во дворах возле кольцевой на выезде из Каменной горки.
Еврорадио обратило внимание, что на улице Космонавтов вдоль автобусов с силовиками прогуливается патруль с собакой.
10.15. Посмотрите, как Каменная горка приветствует жителей и гостей столицы! Это тот самый дом, где несколькими неделями ранее был вывешен 17-этажный бчб-флаг.
10.00. Первые сообщения о перемещении по городу техники силовиков появились уже в начале девятого. Колонна бронемашин проследовала по проспекту Независимости в Уручье, где ее приветствовала группа поддержки с красно-зелеными флагами. Также спецтехнику в сопровождении «Стрелы» видели на Партизанском проспекте, сообщает
В районе улицы Чюрлениса очевидцы также заметили припаркованные микроавтобусы.
Фото читателя TUT.BY
Автозак и спецмашины в районе Кальварийского кладбища:
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Салідарнасць следит за событиями.
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