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В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с пиротехникой
Источник материала: ОНТ
Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону около 6:30 утра. Об этом
Позднее площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв.м. Ему присвоен четвертый номер сложности.
Причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование. Сообщается, причиной возгорания могла стать печь, которая использовалась для обогрева помещения.
Фото: МЧС России
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Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону около 6:30 утра. Об этом сообщает ТАСС. Позднее площадь пожара увеличилась до 3 тыс....
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