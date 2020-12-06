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В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с пиротехникой

06.12.2020 10:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с пиротехникой

Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону около 6:30 утра. Об этом сообщает ТАСС.

Позднее площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв.м. Ему присвоен четвертый номер сложности.

Причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование. Сообщается, причиной возгорания могла стать печь, которая использовалась для обогрева помещения.

Фото: МЧС России

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Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону около 6:30 утра. Об этом сообщает ТАСС. Позднее площадь пожара увеличилась до 3 тыс....
 
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