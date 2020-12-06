В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с пиротехникой

Источник материала: ОНТ

Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону около 6:30 утра. Об этом сообщает ТАСС.

Позднее площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв.м. Ему присвоен четвертый номер сложности.

Причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование. Сообщается, причиной возгорания могла стать печь, которая использовалась для обогрева помещения.

Фото: МЧС России

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram