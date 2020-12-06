Пьяный белорус проехал 37 километров по встречке во Франции. Жандармерии сказал, что убегает от бандитов









Представители стражей порядка не поверили белорусу и попросили сдать анализ на алкоголь, который показал 2 промилле.





Мужчина рассказал жандармерии, что перед выходными припарковался в зоне отдыха водителей, где хотел провести несколько дней и уехать в Беларусь. Вечером выпил виски с колой и пиво, затем заснул. Ночью ему показалось, что в кабину пытаются проникнуть люди в масках, он испугался и выехал на трассу.