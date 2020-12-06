ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный белорус проехал 37 километров по встречке во Франции. Жандармерии сказал, что убегает от бандитов

06.12.2020 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский дальнобойщик проехал 37 километров по встречной полосе во Франции. После того, как его остановила жандармерия, он сообщил что скрывается от бандитов.



Представители стражей порядка не поверили белорусу и попросили сдать анализ на алкоголь, который показал 2 промилле.

Мужчина рассказал жандармерии, что перед выходными припарковался в зоне отдыха водителей, где хотел провести несколько дней и уехать в Беларусь. Вечером выпил виски с колой и пиво, затем заснул. Ночью ему показалось, что в кабину пытаются проникнуть люди в масках, он испугался и выехал на трассу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский дальнобойщик проехал 37 километров по встречной полосе во Франции. После того, как его остановила жандармерия, он сообщил что скрывается от бандитов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Марш Воли. Утренние автозаки и народный креатив (онлайн)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика