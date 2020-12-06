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Тренер: «Все мы понимаем, куда сейчас приведут легкую атлетику сегодняшние директор, президент и министр»

06.12.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренер легкоатлетки Светланы Куделич Игорь Жаворонок поделился мнением относительно своего скорого увольнения из-за гражданской позиции его и его подопечной.

«Иногда я встречаю знакомых и они меня спрашивают: «Ну как ты?» (Имея в виду мое скорое увольнение). Если честно, хочется ответить словами небезызвестного Галустяна, когда ему сказали, что за воротами орда: «АНАСРАТЬ!» И это не нервный срыв, как сейчас начнут писать некоторые подписанты гнилого письма. Мне реально плевать! Нет начальства, с которым было приятно работать, с которым, даже если не всегда совпадали на что-либо взгляды, можно было вести диалог и находить какие-то решения...

Я имею в виду Девятовского Вадима и Тапунова Геннадия. Все мы понимаем, куда сейчас приведут легкую атлетику сегодняшние директор, президент и министр... Поэтому мне... ну вы поняли. С такими людишками не по пути. Реально ржу со своего увольнения, верчу его на шампуре. Искренне ваш, всегда в прекрасном настроении Игорь», – написал Жаворонок.

Напомним, сейчас БФЛА возглавляет метатель молота Иван Тихон.
 
 
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Тренер легкоатлетки Светланы Куделич Игорь Жаворонок поделился мнением относительно своего скорого увольнения из-за гражданской позиции его и его подопечной.
 
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