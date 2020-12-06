ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер Виктор Мороз, бывший гендиректор бобруйских «Беларусьрезинотехники» и «Белшины»

06.12.2020 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

5 декабря, в 71-летнем возрасте скончался Виктор Аркадьевич Мороз — бывший генеральный директор двух бобруйских ОАО «Беларусьрезинотехника» и ОАО «Белшина».


Виктор Мороз. Фото «Вечерний Бобруйск»


Под руководством Мороза «Беларусьрезинотехника» преобразовалась в открытое акционерное общество. За время его руководства на предприятии расширился ассортимент продукции, были налажены новые партнерские связи, укрепилась социальная сфера.

По предварительным данным причиной смерти Виктора Мороза стало заболевание легких, пишет Могилев.онлайн.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 декабря, в 71-летнем возрасте скончался Виктор Аркадьевич Мороз — бывший генеральный директор двух бобруйских ОАО «Беларусьрезинотехника» и ОАО «Белшина».
 
Новости дня
Новости разные
 
Дроздовские: брат и сестра под разными флагами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика