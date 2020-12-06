Дроздовские: брат и сестра под разными флагами

пишет by.tribuna.com В сентябре прошел очередной чемпионат Беларуси по парусному спорту. В самом массовом классе «Лазер-Радиал» старт был общим, но лучший мужчина в сводном протоколе стал лишь третьим. А выиграла в очередной раз Татьяна Дроздовская – по белорусским меркам легенда своего вида. Спортсменке 6 декабря исполняется 42, что никак не мешает ей готовиться к своей шестой Олимпиаде,by.tribuna.com

Но громче чемпионства Дроздовской стало гораздо более простое действие – подпись провластного письма спортсменов под номером 42 в списке.





От нее такое заявление позиции стало довольно неожиданным – она, исходя из сути текста, противоречит ее же прежним мыслям и поступкам, а еще идет вразрез с активностью родного брата. Объясним подробнее, о чем речь – а заодно расскажем еще несколько интересных фактов о спортсменке, которая успела побыть и управленцем.

Воспитана принимать решения без оглядки на авторитеты

Стоит полагать, что решение о подписи провластного письма Дроздовская приняла осознанно. Так она воспитана с детства – родители говорили, что у них можно спросить совета, но выбирать нужно самостоятельно, чтобы потом не жалеть. В результате в третьем классе маленькая Таня поставила маму с папой перед фактом: ради занятий плаванием меняет место учебы в пользу специализированного. Тренер, пришедшему узнать мнение взрослых, немало удивился, когда в ответ ему посоветовали спросить у самой девочки. В парусный спорт Татьяна перешла в 14 лет – высокую спортсменку увлек тренер Сергей Морозов, с которым она и осталась на всю карьеру. Уже в 17 лет, в 1996-м, спортсменка была включена в состав сборной Беларуси.





Брат – правозащитник с инвалидностью, давно подписавшийся за честные выборы и критикующий власть

По собственному признанию, Дроздовская в детстве была «пацанкой» и спокойно гоняла во дворе в футбол с мальчишками. Она вообще родилась в спортивной семье: мама с папой не были профессионалами, но любили сплавы на байдарках и регулярно отправлялись в походы, а старший брат Сергей увлекался многими видами: занимался греблей, лыжами, борьбой. Но в уже упомянутом 1996-м случилась трагедия: Сергей неудачно прыгнул в воду и сломал шею, что привело его в инвалидную коляску.













Домой на седьмой этаж возвращаться было невозможно – мать Татьяны выхлопотала на своем предприятии блок в общежитии (на первом этаже, с подъемником, сделанном сочувствовавшими работниками) и переехала туда с сыном, оставив квартиру на попечение дочери. Сергей остался активным человеком, доучился в технологическом университете и направил энергию на помощь соратникам – в 1998-м начал работу в Белорусском обществе инвалидов, а позже получил юридическое образование и в 2010-м присоединился к Офису по правам людей с инвалидностью (считает, лучше говорить именно так, а не употреблять слово «инвалид»), а потом и возглавил организацию.





«Униженное положение людей – вот наше главное наблюдение. Нам приносят тома [безрезультатной] переписки с администрациями. Убедился, что наши чиновники не знают о проблемах простых людей, а тем более с инвалидностью. Есть государство, есть деньги у государства, выделенные на решение проблем инвалидности. А самого человека с инвалидностью в этой системе нет», – говорил о своей деятельности Дроздовский. В 2017-м пришлось защищать собственные права – хотели выселить из того самого общежития. Сергей боролся, предал историю широкой огласке, даже выиграл суд, но в итоге ему все равно не продлили договор.





На события последних месяцев Дроздовский реагирует однозначно – совсем не так, как сестра: он сам давно подписал письмо за новые выборы и против насилия (да, такое есть не только у спортсменов), его Офис провел акцию солидарности на первой же послевыборной неделе. В Facebook-аккаунт он поставил аватар с БЧБ еще в середине лета, а лента полна прямого осуждения действий власти и репостов с такими же оценками. Отдельная боль – 15 суток юриста офиса Олега Граблевского, который наблюдал за соблюдением прав на одном из маршей людей с неограниченными возможностями, как его называли в СМИ. Особенно возмутил Дроздовского перевод заключенных в другие места в единственный день передачи.









Стала чемпионкой мира неожиданно для всех, а вот на ОИ не попадала даже в топ-10

Вернемся к Дроздовской и ее спортивной карьере. С 1997-го Татьяна стала выступать на гоночной яхте класса «Европа» – тогда одним из трех олимпийских для женщин, среди белорусов быстро стала лучшей, но на общем уровне была не лучшей – на ОИ-2000 заняла 24-е место, на ОИ-2004 – 20-е. Параллельно гонялась спортсменка и в другом классе – «Лазер-Радиал» (там яхта тяжелее, но парус меньше), где успехи были более значительными: в 2001 году, например, заняла четвертое место. А после ОИ-2004 «Лазер Радиал» стал олимпийским классом – как раз вместо «Европы».





В начале 2006-го у Дроздовской родился сын Николай. «Очень многие мне говорили о пике формы после беременности. Врачи утверждали: раз я родила ребенка, – сейчас меня «попрет» в спорте. Гонялась весь год и все думала: когда же это будет?» – говорила спортсменка, вернувшаяся на воду уже через месяц после родов. А «поперло» в очень подходящий момент – на чемпионате мира в 2007-м. Тогда белоруске повезло еще и с погодой – у португальских берегов было не сильное течение (с ним Татьяне, получившей школу на спокойных белорусских водоемах, всегда было сложно), зато любимый могучий ветер – настолько, что два этапа гонки отменили, и это тоже помогло Дроздовской. Перед финишным «заездом» у Татьяны была четвертая позиция, и ее сохранение было бы отличным результатом, но белоруска уверенно управляла яхтой, шла на серебро, но обогнала и ошибившуюся финку Сари Мулталу – и неожиданно для всех забрала золото! Ни до, ни после такого достижения белорусский парусный спорт не знал. «Как будто все было словно в сказке и происходило не со мной», – говорила спортсменка о внезапном триумфе.





Это было не последним успехом Дроздовской – в 2013-м она на какое-то время возглавила мировой рейтинг, в 2015-м выиграла чемпионат Европы.





Но мечта об олимпийской медали осталась недосягаемой – в «Лазер Радиале» спортсменка занимала 23-е (ОИ-2008), 15-е (ОИ-2012) и 19-е (ОИ-2016) место. Дроздовская объясняла такие результаты выданной кривой лодкой и слишком жесткой мачтой. И собирается на шестую Олимпиаду в Токио – взяла лицензию в 2019-м. По ее словам, в парусном спорте можно выступать «пока не надоест».

Имеет офицерские погоны и представляет «Динамо»

Еще до победного ЧМ Дроздовская стала представлять общество «Динамо», а с 2001-го входит в команду белорусских пограничников. «Спасибо органам пограничной службы, они меня любят и ценят, я постоянно это ощущаю. Спортивная команда Госпогранкомитета поддерживает меня материально и, что очень важно, предполагает жизненную перспективу после карьеры», – говорила спортсменка, которая, получается, может довольно скоро в прямом смысле уйти на пенсию. Есть и продвижение по карьерной лестнице – чемпионку мира называли старшим лейтенантом, в 2013-м погранкомитет сообщал уже о капитане, а «Динамо» в 2015-м писало о майоре.





Предпочла БЧБ госфлагу на ЧМ и предрекала переворот при запрете высказываний

В провластном письме, подписанном Дроздовской, прямо сказано: «Мы не хотим менять государственную символику». Глава НОК, который восхвален в послании, называет бело-красно-белый флаг нацистским (и ничего, что когда-то он под таким присягал). И такое письмо подписывает человек, который менял госфлаг на БЧБ!





Об этом эпизоде Дроздовская рассказала в очень интересном интервью «Радые Свабода» в начале 2014-го (к которому прилагалось видео, где спортсменка по-белорусски призывала говорить на родном языке): «Для меня бело-красно-белый – это флаг независимости. Это свободная страна, независимая страна. Все же красно-зеленый – это флаг советской республики. На одном из чемпионатов мира в Голландии подходят организаторы и спрашивают: скажите, какой ваш флаг? И показывают бело-красно-белый и красно-зеленый. Мы с тренером выбрали бело-красно-белый. Причем это было уже в 1998 году».





И это были не все заявления, которые теперь разнесла бы госпропаганда: Татьяна призналась в большей симпатии к полякам, чем к россиянам, опасаясь при этом потери белорусами независимости из-за действий восточного соседа, заметила, что государство демонстрирует неуважение к культуре отношением к Василю Быкову, утверждала, что «душить» за мнение неправильно, а власть боится умных людей! «Может, я не знаю, наверху боятся переворота? Но это ерунда! Переворот будет, если людям не позволят говорить», – подытожила тогда Дроздовская. За семь лет ее мировоззрение явно сильно изменилось.





Кроме того, в провластном письме говорится о «колоссальной поддержке со стороны белорусского государства» в отношении спорта. А вот Дроздовская в 2017-м находила в ней изъяны, из-за которых парусный спорт терял профессионалов: «Если молодым тренерам не будут платить нормальную зарплату, они будут уходить. Нынешняя не соответствует их уровню и той работе, которую они выполняют. Молодые специалисты для нас очень ценны, знают новые тенденции. Но по-человечески я могу их понять». Видимо, теперь Татьяне ближе спич Натальи Кочановой о «государевых людях».

Сменила во главе федерации своего вида председателя ФХБ (он совмещал), но ушла через год

«Обидно, что футбол и хоккей считаются элитными видами спорта, хотя там не такие высокие достижения. Когда в Португалии я получила телеграмму [Лукашенко] с поздравлениями, мне очень захотелось наконец поверить, что парусному спорту в Беларуси уделят внимание, чтобы вся страна знала, что это такое», – заявляла Дроздовская после победы на ЧМ. Уже тогда бигбоссом для нее как офицера-пограничника был Игорь Рачковский – он незадолго до того возглавил погранкомитет. А в 2008-м Рачковский стал и главой федерации парусного спорта. При нем возвели Центр парусного спорта на Минском море, открыли ДЮСШ, была улучшена материальная база. А ирония в том, что в октябре 2014-го именно он стал параллельно председателем еще одной федерации – как раз хоккея. В ней он запомнился белорусским любителям спорта гораздо больше – в особенности яркими пресс-конференциями.





Но в 2017-м году Александр Лукашенко рассказал стране, что в белспорте что-то не так, и объявил полное реформирование федераций. Внеочередных выборов избежали считанные виды спорта – а большинство получило новых руководителей. Установка была на то, чтобы вместо чиновников председателями становились люди со спортивным бэкграундом – и в парусном спорте не нашли ничего лучше, как предложить пост действующей спортсменке Дроздовской. Она сомневалась, но в итоге согласилась при условии совмещения с дальнейшей карьерой. А у Рачковского выдалась нереальная трехдневка: 18 мая он отдал должность в парусной федерации, 19 мая поучаствовал в победе заявки Латвии и Беларуси на хоккейный ЧМ-2021, судьба которого теперь висит в воздухе, а 20 мая лишился и поста в ФХБ – там его сменил не спортсмен, а губернатор Семен Шапиро (хоккеисты на посту пошли после него).





Дроздовская же долго на своей высокой должности не продержалась – в конце лета-2018 решила сконцентрироваться на выступлениях. Преемником стал тренер-парусник Сергей Хорецкий, но уже через три с небольшим месяца его сменил коллега по цеху Олег Сполан, а Дроздовская вошла в президиум. Так все обстоит и поныне.









Стала членом исполкома НОК вместе с сыном Лукашенко

В 2019-м Дроздовская получила еще один интересный пост – вошла в исполком НОК. Вместе с ней его членами стали сын главы НОК Александра Лукашенко Виктор, зампред ассоциации каноэ Дмитрий Довгаленок, зампред Мингорисполкома Артем Цуран и председатель федерации настольного тенниса Александр Петкевич. Татьяна на данный момент – единственная действующая спортсменка в исполкоме. А еще ее коллегами по органу являются экс-гимнастка Любовь Черкашина и глава ФХБ Дмитрий Басков, которого подозревают в участии в трагических событиях на площади Перемен.





Фото: rcopsail.by, facebook.com/sergey.drozdovsky, facebook.com/yachtingby







