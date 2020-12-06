Фотофакт: Это не сумасшедший дом - участники провластного автопробега устроили фотосессию









Фото появились в телеграм-канале «Лукашенконашпрезидент». На нем видно, как участники провластного автопробега «За единую Беларусь» в мемориальном комплексе «Тростенец» позируют, стоя ногами на бело-красно-белом флаге.





пишет udf.by Очевидец также снял видео, как проходила эта фотосессия. Можно слышать, как ее участники постоянно ругаются матом,udf.by



