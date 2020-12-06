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Фотофакт: Это не сумасшедший дом - участники провластного автопробега устроили фотосессию

06.12.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники провластного автопробега в «Тростенеце» топтали бело-красно-белый флаг



Фото появились в телеграм-канале «Лукашенконашпрезидент». На нем видно, как участники провластного автопробега «За единую Беларусь» в мемориальном комплексе «Тростенец» позируют, стоя ногами на бело-красно-белом флаге.

Очевидец также снял видео, как проходила эта фотосессия. Можно слышать, как ее участники постоянно ругаются матом, пишет udf.by
 
 
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Участники провластного автопробега в «Тростенеце» топтали бело-красно-белый флаг
 
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