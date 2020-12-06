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Алексиевич: Власть сама радикализирует общество

06.12.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси происходят "тотальные" репрессии, заявила член координационного совета белорусской оппозиции, писательница Светлана Алексиевич в эфире радиостанции "Эхо Москвы".




"Очень тотальные и очень страшные идут репрессии. 30 тыс. белорусов уже прошли через тюрьму. Это несколько тысяч просто покалеченных людей. Я не говорю об очень сильной травме, которая останется у белорусской нации, и думаю, надолго... Белорусы не были готовы к такому накалу репрессий. Потому что репрессии такие, что даже нельзя поверить, что это делают белорусы. А это делают белорусы. Да, там "Беркут" украинский обнаружили, еще каких-то наемников. Но в основном это делают белорусы", – сказала она.

По словам оппозиционерки, белорусских силовиков "держат в казармах, их никуда не выпускают, их там постоянно обрабатывают".

"То ожесточение, с которым они все это делают, – нет на него просто ответа. Эти новые варвары, их возникновение… Просто нельзя понять, откуда они, почему. Я понимаю, что их власть готовила, что власть подозревала, что так будет, оказалась достаточно дальновидной. Но все равно что они способны на такой уровень репрессий – загнать мальчишке палку в рот за то, что он не пел гимн ОМОН", – отметила Алексиевич.

Она считает, что "власть сама радикализирует общество".

"И власть сама делает революционеров. И можно сказать, люди проходят там мощное гражданское воспитание", – подчеркнула Алексиевич.
 
 
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В Беларуси происходят "тотальные" репрессии, заявила член координационного совета белорусской оппозиции, писательница Светлана Алексиевич в эфире...
 
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