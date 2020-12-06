Алексиевич: Власть сама радикализирует общество













"Очень тотальные и очень страшные идут репрессии. 30 тыс. белорусов уже прошли через тюрьму. Это несколько тысяч просто покалеченных людей. Я не говорю об очень сильной травме, которая останется у белорусской нации, и думаю, надолго... Белорусы не были готовы к такому накалу репрессий. Потому что репрессии такие, что даже нельзя поверить, что это делают белорусы. А это делают белорусы. Да, там "Беркут" украинский обнаружили, еще каких-то наемников. Но в основном это делают белорусы", – сказала она.





По словам оппозиционерки, белорусских силовиков "держат в казармах, их никуда не выпускают, их там постоянно обрабатывают".





"То ожесточение, с которым они все это делают, – нет на него просто ответа. Эти новые варвары, их возникновение… Просто нельзя понять, откуда они, почему. Я понимаю, что их власть готовила, что власть подозревала, что так будет, оказалась достаточно дальновидной. Но все равно что они способны на такой уровень репрессий – загнать мальчишке палку в рот за то, что он не пел гимн ОМОН", – отметила Алексиевич.





Она считает, что "власть сама радикализирует общество".





"И власть сама делает революционеров. И можно сказать, люди проходят там мощное гражданское воспитание", – подчеркнула Алексиевич.



